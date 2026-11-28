El dolor de espalda se ha convertido en una de las molestias más frecuentes entre la población actual. El aumento del trabajo desde casa y la falta de movimiento diario han provocado que cada vez más personas acudan a consulta médica por este problema. Mantener una mala postura durante horas frente a la computadora suele ser el principal detonante de estas dolencias físicas.

Según el doctor Hosun Hwang, especialista en columna vertebral del Hospital Houston Methodist de Estados Unidos, las molestias en esta zona del cuerpo responden a diversos factores cotidianos. Entre las causas más comunes destacan la edad, el peso corporal, el tipo de ocupación, el nivel de actividad física y hábitos perjudiciales como el tabaquismo.

Afortunadamente, adoptar una postura correcta y realizar actividad física moderada permite aliviar gran parte de esta tensión acumulada. Para lograrlo, existen rutinas sencillas que cualquier persona puede practicar en la comodidad de su hogar cuatro veces por semana.

Foto: Magnific

Rutina práctica para aliviar la columna

Para comenzar, se recomienda acostarse boca arriba con la zona lumbar apoyada en el suelo, las rodillas flexionadas y los pies paralelos; desde allí, se levantan los brazos sobre la cabeza entrelazando los dedos durante veinte segundos. En la misma posición acostada, el segundo ejercicio consiste en acercar una pierna totalmente estirada hacia el tronco para que el muslo toque el pecho durante veinte segundos, alternando luego con la otra pierna.

De pie y con los pies juntos, el tercer estiramiento requiere levantar los brazos sobre la cabeza e inclinar el cuerpo hacia un costado por veinte segundos, repitiendo hacia el lado contrario. Manteniendo la misma postura inicial de pie, el cuarto movimiento pide inclinar el tronco hacia adelante de forma lenta y controlada para intentar tocar el suelo con manos y codos durante veinte segundos.

Para el quinto ejercicio, la persona debe sentarse, colocar una mano sobre su cabeza e inclinar el tronco hacia esa misma dirección por veinte segundos, repitiendo hacia el lado opuesto. Luego, sentado sobre las rodillas, el sexto paso indica llevar el cuerpo hacia adelante hasta acercar la frente al piso lo más posible, estirando los brazos al máximo durante veinte segundos.

El séptimo ejercicio consiste en relajarse acostado en el suelo con la cabeza alineada al torso, procurando mantener una ligera curvatura natural en la parte baja de la espalda.

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