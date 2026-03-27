Cuidado con cometer estos errores en el gimnasio: afamado entrenador explica por qué impiden tus avances físicos

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¿No ves los resultados de tu entrenamiento en el gimnasio? Existen muchos motivos para ello, por ejemplo, la ansiedad, no estar realizando los ejercicios correctamente o los adecuados, falta de calentamiento previo e incluso la dieta que mantienes puede no ser la correcta.

Además, es posible que sin darte cuenta estés cometiendo algunos errores que impiden tus avances físicos.

¿Por qué no veo avances en el gimnasio?

La entrenadora María Casas advierte que las personas a menudo cometen muchos errores cuando empiezan a entrenar.

Según la entrenadora, entrenar más no siempre es mejor, es decir, “no por entrenar más horas, vas a obtener mejores resultados”, comparte Cuerpo Mente. “Hacer más” suele llevar al sobre entrenamiento y no tener una sana recuperación, impidiendo el descanso, que también es parte del progreso. También puede deberse a cambios constante de rutina, falta de motivación, o entrenar como castigo, acota la experta.

Errores más comunes

Por su parte, el entrenador Anthoni Montalván compartió en sus redes sociales una serie de cosas que él no haría si empezara de cero en el gimnasio, y que es probable que muchos lo estén haciendo, por lo que no ven avances físicos.

Generalmente los principiantes van al gimnasio todos los días y entrenan sin descanso, y esto es un gran error, porque entrenar por más tiempo no equivale a mejores resultados. Partiendo de ello, recomienda una frecuencia moderada, y entrenar de 3 a 5 días a la semana.

El sobre entrenamiento de un solo músculo o grupo muscular impidiendo su recuperación, y esto es un error. “No entrenaría todos los días un solo grupo muscular”, sino que alternaría los grupos musculares a lo largo de la semana, acota el entrenador; ya que el descanso es esencial en el entrenamiento de fuerza.

De igual manera, Montalván advierte que una rutina repleta de ejercicios por sesión no es saludable, porque más cantidad no significa mejores resultados; por lo que sugiere “priorizar la intensidad y la buena técnica” por encima del volumen.

Otro error a evitar, es improvisar el entrenamiento basándose en qué máquina está libre, porque el orden de los ejercicios sí importa, acota el experto. “Empezaría con los ejercicios compuestos y terminaría con los de aislamiento”, explica el entrenador, quien se basa en la estructura lógica.

Finalmente, y no menos importante, el entrenador advierte que gastar las reservas de energía antes del entrenamiento de fuerza es contraproducente. “Por eso asegura que si estuviera empezando en el gimnasio, ‘no haría cardio antes de las pesas’, ya que estarías gastando energía que necesitas para lo que realmente importa. En tal sentido, para preparar el cuerpo, recomienda hacer calentamiento dinámico y series de aproximación.

Freepik

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