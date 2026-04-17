Descubre la popular infusión que también es rica en antioxidantes: estimulante natural y con grandes beneficios para el corazón

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Ofrecer una infusión como parte de los remedios caseros no es algo de este siglo, durante años, las abuelas han confiado en estos preparados como rituales de sanación física y emocional.

Una infusión puede combatir el resfriado, ayudar a conciliar el sueño, calmar dolores y hasta reducir los niveles de estrés.

¿En qué te beneficia beber una infusión?

Esta es más que una bebida caliente reconfortante, pues detrás de cada preparado hay compuestos bioactivos con mecanismos de acción que actúan sobre su sistema digestivo, cardiovascular y nervioso.

Es decir, según sus componentes pueden neutralizar los radicales libres, reducir la presión arterial, mejorar el control glucémico, aliviar problemas digestivos, mejorar la circulación, reducir la ansiedad, aliviar la pesadez estomacal, mitigar sofocos menopáusicos, reducir dolores, mejorar el descanso nocturno, entre muchos otros beneficios.

Sin embargo, la efectividad terapéutica depende directamente de factores como la temperatura, el tiempo de reposo exacto, y la hierba elegida.

Sácale provecho

Una bebida milenaria muy popular a nivel mundial y que ofrece una amplia gama de beneficios para la salud es el té negro. "El té no tiene calorías y es muy rico en antioxidantes", afirma Whitney Linsenmeyer, dietista diplomada y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, comparte el Centro Médico Trébol.

Esta infusión se elabora a partir de las hojas de la planta Camellia sinensis, las cuales se someten a un proceso de oxidación completo, lo que les confiere su característico color oscuro y sabor intenso. Llamamos té negro a los tipos de tés que tienen un grado de oxidación del 100%.

Jennie Norton, dietista registrada en RET Fisioterapia indicó que beber té puede ser un eficaz estimulante, gracias a su combinación de cafeína y L-teanina, que mejora el estado de alerta sin los nervios asociados con el café. A diferencia de una taza de café, la cafeína del té se absorbe más lentamente, proporcionando energía constante durante un período de tiempo más prolongado.

Su consumo es beneficioso, porque es rico en polifenoles, unos antioxidantes que protegen las células del daño causado por los radicales libres, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y el cáncer. Es un rico en flavonoides como las catequinas. Las mismas ayudan a reducir la inflamación y a evitar enfermedades crónicas.

Además, algunos estudios sugieren que el consumo regular de té negro puede ayudar a reducir el colesterol LDL ("malo") y la presión arterial. Esto disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas.

De igual manera, esta infusión mejora la concentración y aumenta el estado de alerta; mientras tanto, la L-teanina, un aminoácido no proteico presente en el té, favorece la función cognitiva, eleva la retentiva y memoria y disminuye el estrés.

Por otra parte, favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, lo que mejora la salud digestiva; previene la aparición de caries y fortalece el esmalte dental. Asimismo, inhibe el crecimiento de bacterias nocivas para la salud bucal; fortalece el sistema inmunológico; y ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

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De interés

El té negro contiene cafeína, por lo que su consumo excesivo puede causar insomnio, ansiedad, nerviosismo y palpitaciones. Además, en algunos casos, podría interactuar con ciertos medicamentos, como los anticoagulantes y los medicamentos para la presión arterial, por lo que antes de ingerirlo se debe consultar con su médico tratante si se encuentra medicado.

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