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El dolor de cabeza es una molestia común en la cabeza, cuello o cuero cabelludo. Esta molestia también se conoce como cefalea y según refiere la Inteligencia Artificial, es causado frecuentemente por estrés, tensión muscular o migrañas; y aunque, afecta tanto a niños como a adultos a nivel mundial, pocos reciben la atención que merece.

Este padecimiento que afecta a toda la población mundial en general, sin distinción de edad, raza, nivel económico o área geográfica, conlleva a sufrimiento físico, un deterioro de la calidad de vida y en muchas ocasiones impiden trabajar, señalan expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Por qué tengo dolor de cabeza frecuentemente?

Aunque la mayoría de las personas puede presentar un dolor de cabeza de vez en cuando, otras pueden sentir el dolor casi todos los días, y esto según la Clínica Mayo corresponde con dolores de cabeza crónicos, y pueden ser causado por inflamación u otros problemas de los vasos sanguíneos del cerebro, infecciones como la meningitis, tumor cerebral, presión intracraneal o una lesión cerebral traumática.

“Si tienes dolores de cabeza crónicos diarios, también tienes más probabilidades de tener depresión, ansiedad, trastornos del sueño y otros problemas físicos y psicológicos”.

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Atención

No te tomes estas molestias a la ligera, porque puede que tu cuerpo te esté enviando una señal.

En tal sentido, si sufres de muchos dolores de cabeza, no dudes consultar con un médico, pues como señalamos, esta molestia tiene múltiples causas más allá del estrés, incluyendo deshidratación, mala postura, problemas dentales, tensión ocular, cambios en el sueño, consumo de alcohol o cafeína, exceso de pantallas y mala alimentación.

Mientras concretas la cita con el especialista, prueba con beber más agua, reducir la ingesta de azúcares y ultraprocesados, duerme mínimo siete horas cada noche, bájale al estrés y reduce el tiempo de pantallas; con estas recomendaciones puedes mejorar mucho y hasta reducir los episodios de cefaleas.

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