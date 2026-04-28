El ejercicio definitivo para fortalecer la mente: expertos develan la importancia de leer

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La ciencia ha demostrado que el bienestar mental no solo depende de una buena alimentación o del ejercicio físico, sino también de los estímulos cognitivos que recibe el cerebro. En un entorno digital dominado por la inmediatez y las notificaciones constantes, rescatar hábitos que fomenten la concentración se ha vuelto una prioridad para los expertos en salud.

La lectura, lejos de ser un simple pasatiempo, se posiciona como una de las herramientas más poderosas para mantener el cerebro joven, ágil y emocionalmente equilibrado.

Foto: Freepik

Los grandes beneficios de sumergirse en un buen libro

Para que leer realmente transforme nuestra mente, la neurociencia destaca la importancia de la "lectura profunda". Este concepto no se refiere a la velocidad con la que pasamos las páginas, sino a la capacidad de leer de forma concentrada, sin interrupciones y dedicando tiempo a procesar la información.

A diferencia de la lectura rápida que realizamos en redes sociales, la lectura profunda permite que el cerebro conecte los datos con nuestros propios conocimientos, fomentando un pensamiento mucho más crítico y reflexivo.

Uno de los hallazgos más sorprendentes es su impacto en la salud emocional. Se ha comprobado que leer por placer, especialmente antes de dormir, puede reducir los niveles de estrés hasta en un 68%. Esto ocurre porque la mente se sumerge en la historia, permitiendo una desconexión total de las preocupaciones diarias. Además, los científicos señalan que esta actividad mejora la empatía.

Al leer sobre las vidas y emociones de otras personas, el cerebro activa las mismas áreas que si estuviéramos viviendo esas experiencias nosotros mismos, lo que nos ayuda a entender mejor a los demás.

En cuanto a la salud física del órgano cerebral, estudios realizados con miles de jóvenes indican que la lectura frecuente mejora la estructura del cerebro y el rendimiento intelectual a largo plazo.

Aunque el mundo digital ofrece muchas ventajas, el papel sigue siendo un aliado fundamental, ya que facilita una comprensión más profunda y una mayor retención de los datos.

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