Dulce tradición latinoamericana: elabora una torta tres leches irresistible digna de los mejores pasteleros profesionales

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La repostería es, sin duda, una de las formas más dulces de expresar afecto y celebrar momentos especiales en familia. Dentro del vasto recetario de postres que definen la identidad de América Latina, existen preparaciones que logran trascender fronteras gracias a su textura única y su sabor inconfundible.

Estos platos no solo requieren de ingredientes seleccionados, sino también de una técnica paciente que garantice el equilibrio perfecto entre consistencia y humedad. Dominar un clásico de la cocina dulce permite a los aficionados culinarios transformar una merienda común en una experiencia gourmet desde la comodidad del hogar.

En países como Venezuela, la elaboración de postres tradicionales se ha mantenido vigente a través de las décadas, adaptando su decoración pero conservando la esencia de su base esponjosa. El éxito de estas recetas reside en el respeto por los tiempos de cocción y la correcta integración de los elementos lácteos.

Foto: paulinacocina.net

Torta tres leches

Para el bizcocho, se requieren 6 huevos, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de harina, una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita de polvo para hornear. La crema se compone de una lata de leche condensada, una de leche evaporada y otra de crema de leche. Finalmente, para el merengue de cobertura, se utilizan 3 claras de huevo y una taza de azúcar.

El proceso de preparación comienza con el bizcocho: se deben batir los huevos hasta que estén esponjosos, agregando el azúcar gradualmente hasta que la mezcla triplique su volumen original. Posteriormente, se incorpora la harina tamizada con el polvo para hornear mediante movimientos envolventes, sumando la vainilla al final.

Esta mezcla debe hornearse a 200°C en un molde enharinado durante 25 a 30 minutos. Una vez frío, el bizcocho se baña con la mezcla de las tres leches y se corona con un merengue que puede ser ligeramente dorado o espolvoreado con canela, logrando así ese acabado tradicional que invita a devorar cada trozo.

¡Buen provecho!

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