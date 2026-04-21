El engaño del desayuno: ¿por qué un vaso de jugo de naranja podría sabotear tu salud intestinal?

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Mantener un estilo de vida saludable es una de las metas más comunes en la sociedad actual. Sin embargo, muchas de las rutinas que consideramos beneficiosas podrían no serlo tanto bajo la lupa de la ciencia moderna.

En el ámbito de la nutrición, constantemente surgen nuevas perspectivas que desafían mitos arraigados, obligándonos a replantear lo que ponemos en nuestra mesa cada mañana para cuidar nuestro bienestar integral y el de nuestro sistema digestivo.

Foto: Freepik

El peligro oculto en el vaso de jugo

El especialista en microbiota Jaume Fontanals ha encendido las alarmas sobre una de las piezas centrales del desayuno convencional: el jugo de naranja. Según el experto, esta bebida, lejos de ser la opción "fit" que todos imaginamos, puede representar un riesgo para la salud metabólica.

Un solo vaso de 250 ml puede contener entre 20 y 25 gramos de azúcar, lo que equivale aproximadamente a seis cucharaditas. Esta cantidad sitúa al consumidor justo en el límite máximo de ingesta de azúcar diaria recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El problema radica en la concentración. Para obtener un vaso de jugo, se suelen exprimir entre tres y cuatro naranjas. Al realizar este proceso, se eliminan componentes esenciales de la fruta, como la fibra, que es fundamental para ralentizar la absorción de la glucosa en el torrente sanguíneo. Sin esa protección natural, el cuerpo experimenta un pico de azúcar inmediato. Fontanals enfatiza que la microbiota —el ecosistema de microorganismos que habita en nuestro intestino— se ve directamente afectada por estos excesos, impactando en la inflamación y la salud general.

La recomendación de los expertos es clara: es preferible consumir la fruta entera. Al masticar la naranja, no solo aprovechamos todas sus vitaminas, sino que también garantizamos la llegada de fibra al intestino, lo que favorece la saciedad y protege el equilibrio de nuestra flora bacteriana. Aunque no se trata de prohibir el jugo de manera absoluta, Fontanals sugiere tratarlo como un consumo puntual y no como un hábito diario, recordando que, en nutrición, el equilibrio es la verdadera clave.

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