¿El veganismo es mortal o la solución para tu salud?: entérate qué dice la ciencia acerca de eliminar o no la proteína animal de la dieta

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Hablar de proteína animal es hacer alusión a la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. Estos son alimentos esenciales para la dieta humana, por su alto valor biológico, proporcionando todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no sintetiza, refiere la Inteligencia Artificial.

En otras palabras, su consumo es crucial para el crecimiento, la reparación de tejidos y el funcionamiento adecuado del cuerpo. Por otra parte, su consumo ayuda en la absorción de nutrientes, fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la función de órganos y músculos.

¿Cuáles son los beneficios de la ingesta de proteína animal?

La proteína animal presente en carnes, huevos, lácteos y pescados, son fundamentales y necesarios para el cuerpo, y allí radica la importancia y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala que, un adulto sano debe incluir en su dieta una proporción de 75% de la proteína vegetal y 25% de proteína animal.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “carne, huevos y leche son una fuente esencial para los más vulnerables”, comparte la Real Academia Europea de Doctors. Además, dicho informe indica que, “En concreto, la carne, los huevos y la leche son fuentes cruciales de nutrientes muy necesarios que no pueden obtenerse fácilmente de alimentos de origen vegetal. Según el estudio, estos alimentos son especialmente importantes durante etapas fundamentales de la vida como el embarazo y la lactancia, la infancia, la adolescencia y la tercera edad”.

Su consumo, además, es especialmente beneficioso para aquellos que buscan desarrollar y mantener la masa muscular; es saciante, ayuda a controlar el apetito y aporta nutrientes esenciales para la producción de glóbulos rojos y el transporte del oxígeno por el cuerpo.

Cabe acotar que, su consumo en exceso puede asociarse con problemas de salud como, aumento en el riesgo de enfermedades cardíacas y problemas de sobre peso.

Partiendo de ello, muchas son las personas que han optado por dietas libres de proteína animal, pero, allí se presenta una interrogante, es esto realmente saludable.

Freepik

¿Cómo funciona el veganismo?

Eliminar la proteína animal de la alimentación y seguir una dieta al estilo veganismo es cada vez más común. ¿La razón? El veganismo “es una filosofía y estilo de vida que busca ‘excluir, en la medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales para alimento, vestimenta o cualquier propósito”, comparte National Geographic.

Seguir una dieta vegana tiene tanto beneficios como desventajas.

La Universidad de Harvard comparte que las dietas basadas en plantas bien planificadas no solo favorecen el medio ambiente, sino que también mejoran la salud cardiovascular, proporcionan todos los nutrientes necesarios para el cuerpo humano, y se asocian con un envejecimiento saludable. No obstante, no recomiendan eliminar el 100% de la proteína animal, sino moderar el consumo. Para ello, se sugiere limitar el consumo a unas dos porciones al día, por ejemplo, una taza de yogur y 85-113 gramos de pollo o pescado, y aumentar la ingesta de proteínas vegetales, frutas, verduras y granos integrales.

Es decir, una dieta vegana debe hacerse responsablemente y cuidando la calidad de los alimentos que se ingieren, pues como indican expertos de Harvard, “una dieta vegana poco saludable, rica en granos refinados, bebidas azucaradas, alimentos fritos y procesados, puede ser tan perjudicial o incluso más que una dieta que incluya una ingesta moderada de productos animales saludables”.

La clave está en una dieta basada en alimentos integrales y mínimamente procesados. Es decir, aumentar la ingesta de alimentos de origen vegetal y reducir el consumo de carnes rojas y procesadas.

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