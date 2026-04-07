Entérate de cuál es la fruta rica en vitaminas que mejora la flora bacteriana: solo debes comerla una vez al día

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Mejorar el funcionamiento de la flora bacteriana es indispensable para el sistema digestivo, uno de los más importantes del organismo, dado que, se encarga de procesar todos los alimentos y bebidas que la persona ingiere diariamente.

Según la información ofrecida por Cinfa salud, las bacterias saludables de la flora intestinal se encargan de facilitar la absorción de calcio y vitaminas, al tiempo que evitan infecciones graves. Además, fortalecen el sistema inmunológico.

Por lo tanto, la pera es una fruta rica en fibra soluble, vitaminas y antioxidantes, todos aportan múltiples beneficios a la salud, especialmente a la microbiota intestinal, debido a que evita el estreñimiento, la acumulación de gases, entre otros, de acuerdo a la información divulgada por Vilardell digest.

Foto cortesía de: Pixabay

Beneficios de la pera para la salud

Regula el nivel de glucosa en la sangre. Fortalece el sistema inmunológico. Hidrata el organismo.

¿Cuántas peras debes comer al día?

Se sugiere que la persona consuma dos peras al día mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema digestivo.

Asimismo, es propicio acotar que si la persona manifiesta algún tipo de dolor constante del sistema digestivo, lo ideal es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, la alimentación también cumple un rol fundamental en el sistema digestivo, por ello, lo más recomendable es que la persona establezca una dieta saludable, rica en vitaminas y minerales.

Foto cortesía de: Pixabay

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