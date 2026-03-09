¿Es peligrosa la falta de sueño nocturno? Los expertos alertan sobre los riesgos para tu capacidad de aprendizaje

Suscríbete a nuestros canales

La falta de sueño no solo provoca cansancio extremo e irritabilidad, también se ha demostrado que es posible que se presenten fallos de memoria y bajo rendimiento diario.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta es una amenaza para la salud pública, y está vinculada a enfermedades crónicas, debilitamiento inmunológico y trastornos cognitivos.

A largo plazo, debilita el sistema inmunológico y eleva el riesgo de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardíacos. También reduce la capacidad de concentración y aumenta la probabilidad de accidentes, refieren expertos de la Clínica Mayo.

¿Puede la falta de sueño poner en riesgo la salud?

La respuesta es un sí rotundo. “La falta de sueño continua aumenta el riesgo de padecer diversos problemas de salud crónicos, como obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. Dormir poco también puede hacerte más vulnerable a problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Incluso hay evidencia de que dormir poco aumenta la propensión al resfriado común si estás expuesto al virus del resfriado”, señalan expertos de Harvard.

En conclusión, la privación del sueño debilita el sistema inmunológico, deteriora las funciones cognitivas (memoria y atención) y eleva el riesgo de depresión. Es decir, la calidad del sueño repercute directamente en la salud, el cerebro y el aprendizaje.

Nuevos estudios

De acuerdo con un informe publicado en enero de 2026 por la Universidad de Friburgo, en Alemania, junto al Hospital Universitario y la Universidad de Ginebra, la siesta de 45 minutos ayuda al cerebro a que tenga un “reset” real y esto impacta en el aprendizaje. “La investigación liderada por Christoph Nissen y publicada en “NeuroImage” plantea que una siesta de 45 minutos es suficiente para reorganizar las conexiones entre las células nerviosas, lo que permite que nueva información pueda almacenarse con mayor eficacia; algo clave para aprender. Hasta ahora, estaba evidenciado este proceso de reconexión neuronal en una noche completa de sueño; pero no estaba claro en cuántos minutos realmente podía tener lugar”, comparte Infobae.

De igual manera se explica que, así como la siesta repara, el insomnio destruye, y en especial a largo plazo; así lo plantea un reciente estudio de la Dra. Linn Nyjordet Evanger y colaboradores por el Departamento de Salud Pública Global y Atención Primaria en la Universidad de Bergen en Noruega puso el foco en la falta de sueño en la adolescencia. Según esta investigación, “el funcionamiento de la memoria requiere de sueño real; dormitar o rumiar no son suficientes para la consolidación de la misma. Además, el estudio demuestra que el insomnio tiene un mayor impacto en los adolescentes donde la depresión y la ansiedad suelen ‘tener una relación bidireccional compleja’”.

En tal sentido, la recomendación de los expertos basados en estudios científicos es que se realice una siesta de 45 minutos diarios y dormir mínimo ocho horas cada noche porque ello repercute en el rendimiento académico, el aprendizaje y en la capacidad de gestionar las emociones.

