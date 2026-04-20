Esta es la fruta milagrosa rica en antioxidantes que combate el insomnio: así debes consumilar para aprovechar su efecto

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El insomnio es un trastorno del sueño que tienen las personas cuando el sistema nervioso está desestabilizado, lo cual comúnmente suele suceder por estrés, uno de los principales factores más negativos para el organismo.

A su vez, la ingesta de alimentos pesados en la noche puede causar insomnio, debido que la acidez estomacal que se produce por lo antes mencionado tiende a mantener despierta a la persona, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo.

También, la ansiedad, el estrés y la depresión son las tres causas más comunes por las cuales la persona padece de insomnio, ya que, el sistema nervioso se altera, por ende, de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos al momento de dormir el cerebro cerebral no encuentra la manera de relajarse, al igual que el cuerpo.

Fruta milagrosa

Sin embargo, la cereza es una fruta acida, rica en melatonina, hormona que juega un rol fundamental en la regulación del sueño, por ende, lo ideal es que la consumas a diario, a fin de que sus propiedades sean absorbidas por tu organismo.

Cabe destacar, que la referida fruta contiene vitamina A, C, B9 y es baja en calorías, por lo tanto, no engordan. Lo ideal es que la ingieras completas o en jugo, sin necesidad de agregarle azúcar.

Asimismo, ayuda a prevenir la caída del cabello, lo cual es uno de los problemas más comunes que tiene la población y esta fruta ofrece una solución viable para combatirlo.

En definitiva, la alimentación es primordial para que el organismo funcione correctamente, lo cual produce efectos al momento de dormir.

Foto cortesía de: freepik

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