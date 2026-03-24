¿Estreñimiento constante? Aquí la solución con un cereal rico en fibra que siempre tienes en casa

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La inactividad física genera estreñimiento, puesto que, el sedentarismo ralentiza el tránsito intestinal, según la información divulgada por la Clínica mayo.

Asimismo, la deshidratación constante es una de las causas más comunes por la cual aparece el estreñimiento, debido a que las heces se secan, por ende, no circulan para ser expulsadas del organismo en el tiempo ideal y de no ser atendido a tiempo con el tratamiento correcto puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para la salud.

Sin embargo, la avena es un cereal rico en fibra y vitaminas, las cuales ayudan a combatir el estreñimiento, al tiempo que optimiza el funcionamiento del sistema digestivo, según Tua Saude.

¿Cómo debes consumir la avena?

Lo más recomendable es que la persona remoje dos cucharadas de avena en un vaso con agua durante 30 minutos y luego ingiera ese líquido en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el estreñimiento es frecuente lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el sistema digestivo en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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