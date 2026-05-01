Experta en sueño revela el momento exacto para ir a la cama: sincroniza tu ritmo circadiano

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Encontrar el equilibrio entre las exigencias de la vida moderna y las necesidades biológicas del organismo se ha convertido en una prioridad para quienes buscan una longevidad saludable. Más allá de la cantidad de horas frente a la almohada, la ciencia actual pone el foco en la sincronización con nuestros relojes internos. Preservar la armonía fisiológica requiere no solo disciplina, sino el conocimiento técnico sobre cómo operan nuestras hormonas durante el reposo nocturno.

El debate sobre la higiene del sueño ha dado un giro significativo tras las recientes declaraciones de la doctora Sara Marín, especialista en salud integrativa. Según la experta, el éxito de un descanso reparador no reside únicamente en el silencio o la oscuridad de la estancia, sino en la puntualidad con la que nos entregamos al sueño. La doctora sostiene que existe una ventana temporal específica que actúa como catalizador de procesos vitales para el ser humano.

La clave de esta recomendación radica en la actividad endocrina. Marín señala que las 22:00 horas marcan el inicio de la función de la hormona del crecimiento. Esta sustancia es determinante no solo para el desarrollo infantil, sino para la reparación de tejidos y la recuperación celular en adultos. Al sincronizar el ingreso al sueño profundo con los picos naturales de esta hormona, el cuerpo maximiza su capacidad de autogestión y mantenimiento corporal.

El impacto del pico hormonal a medianoche

Para que el organismo aproveche plenamente este proceso, es necesario alcanzar la fase de sueño profundo alrededor de las 24:00 horas, momento en el que la hormona del crecimiento registra su mayor nivel de actividad. Cumplir con este horario permite que el ciclo biológico se complete sin interrupciones, facilitando la transición entre las fases REM y profunda de manera fluida, lo cual es esencial para despertar con energía renovada.

Las consecuencias de respetar este cronograma van mucho más allá de evitar el cansancio matutino. Una rutina alineada con estas directrices médicas fortalece directamente el sistema inmunológico, optimiza la función cognitiva y mejora la consolidación de la memoria.

Además, la experta destaca que este hábito es un pilar fundamental para la regulación del metabolismo, convirtiendo el acto de dormir temprano en una inversión estratégica para la salud física y mental a largo plazo. En un mundo hiperconectado, retomar el control sobre el horario de descanso podría ser el cambio más sencillo y efectivo para transformar la calidad de vida diaria de forma inmediata.

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