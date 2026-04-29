El reloj biológico y el cerebro: por qué el orden de nuestras rutinas define la salud al envejecer

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de envejecimiento es una etapa inevitable de la vida humana, pero la ciencia moderna ha demostrado que no todos envejecemos de la misma manera. Mientras que la genética aporta una base biológica, los hábitos diarios y el entorno juegan un rol determinante en la preservación de las facultades cognitivas.

El estudio del cerebro se ha vuelto prioritario para entender cómo retrasar enfermedades degenerativas. Según expertos en bioquímica, la salud cerebral no es un elemento aislado, sino que depende de una armonía general del organismo, donde el equilibrio emocional, la alimentación y, sobre todo, la calidad del sueño dictan el ritmo de nuestro bienestar a largo plazo.

Foto: Freepik

Claves para proteger la mente

El reconocido bioquímico Jesús Ávila subraya que el cerebro es un órgano extremadamente sensible a la desorganización de los horarios. La lección principal para alcanzar una vejez plena es el mantenimiento estricto del ritmo circadiano. Este concepto se refiere al reloj interno que regula los ciclos de sueño y vigilia.

A medida que pasan los años, el cuerpo pierde cierta capacidad para ajustar este reloj de forma automática, por lo que desajustarlo voluntariamente, ya sea por estrés o por hábitos nocturnos desordenados, puede desencadenar problemas de salud graves, acelerando el deterioro de las neuronas.

Otra de las premisas fundamentales es entender que el cerebro se puede "entrenar" de manera similar a un músculo. Ávila destaca que la plasticidad cerebral permite crear nuevas conexiones incluso en edades avanzadas.

Para lograrlo, es vital mantenerse activo intelectualmente: leer, aprender nuevas habilidades o simplemente mantener conversaciones fluidas son actividades que generan una "reserva cognitiva". Esta reserva no impide la aparición de enfermedades, pero sí actúa como un escudo que retrasa la manifestación de sus síntomas más severos.

El especialista advierte sobre la importancia de la vida social y emocional. El aislamiento y el estrés crónico son enemigos directos de la longevidad mental. Socializar de manera saludable, sin sacrificar las horas de descanso, y evitar la competitividad tóxica ayuda a mantener el cerebro joven.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube