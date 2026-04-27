Conoce el poder de la luz natural en nuestro reloj biológico: beneficios de las bacterias intestinales

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El bienestar integral del ser humano depende de un equilibrio delicado entre sus hábitos diarios y sus funciones biológicas internas. En una sociedad marcada por el ritmo frenético, el uso constante de dispositivos electrónicos y la falta de exposición a entornos naturales, la calidad del sueño se ha visto seriamente comprometida.

Sin embargo, investigaciones recientes y expertos en salud subrayan que la solución podría estar en elementos tan básicos como la luz solar y el cuidado de nuestra flora intestinal. Comprender esta conexión es el primer paso para recuperar la vitalidad perdida.

Foto: Freepik

El eje intestino-cerebro: la clave del sueño profundo

La experta en microbiota Gema Atienza destaca un factor fundamental que a menudo ignoramos: la entrada de luz natural por la mañana es el principal activador de nuestro reloj biológico.

Al recibir los primeros rayos de sol, el cerebro envía señales al núcleo supraquiasmático para sincronizar los ritmos circadianos. Este proceso no solo nos despierta, sino que prepara al cuerpo para la producción posterior de melatonina, la hormona necesaria para conciliar el sueño al llegar la noche.

No obstante, el descanso no depende exclusivamente de los ojos y el cerebro. Atienza señala la importancia vital del eje microbiota-intestino-cerebro. Se estima que más del 90% de la serotonina, precursora de la melatonina, se sintetiza en el intestino.

Por lo tanto, una microbiota desequilibrada o inflamada puede sabotear directamente la capacidad de nuestro sistema nervioso para relajarse. Las bacterias intestinales producen neurotransmisores como el GABA, esenciales para reducir la actividad neuronal y permitir un descanso profundo.

La relación es bidireccional: dormir mal altera la composición bacteriana del intestino, y una mala salud intestinal provoca despertares nocturnos e insomnio. Para romper este círculo vicioso, la experta recomienda una "higiene del sueño" que incluya horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir y mantener una dieta rica en fibras y alimentos fermentados que nutran a los microorganismos beneficiosos.

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