Claves para cuidar la tetera de acero inoxidable: guía de mantenimiento doméstico

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El mantenimiento de los utensilios de cocina es una tarea fundamental para garantizar no solo la durabilidad de los objetos, sino también la salud de los consumidores. Entre los elementos de uso más frecuente en las viviendas se encuentra la tetera de acero inoxidable, una pieza clave en las cocinas.

Debido al contacto constante con el agua y las altas temperaturas, este recipiente suele acumular depósitos minerales que pueden alterar el sabor de las bebidas y afectar el funcionamiento del dispositivo. Mantener una rutina de limpieza adecuada es la mejor estrategia para evitar el deterioro prematuro del material.

Foto: Freepik

Pasos para una limpieza profunda y efectiva

La acumulación de sarro es el principal problema de las teteras. Según los expertos, el uso de ingredientes caseros y naturales es la opción más recomendada para higienizar el interior sin recurrir a químicos abrasivos que puedan dañar el acero. El método más eficiente consiste en utilizar vinagre blanco o jugo de limón, aprovechando sus propiedades ácidas para disolver las incrustaciones de calcio.

Para realizar este proceso, se debe llenar la tetera con una mezcla de agua y vinagre en partes iguales. Se recomienda dejar reposar la solución durante aproximadamente una hora para que el ácido actúe sobre las paredes internas.

Posteriormente, se debe poner la mezcla a hervir; este paso permite que el calor potencie la reacción química y desprenda los residuos más difíciles. Una vez finalizado, es indispensable vaciar el contenido y realizar varios enjuagues con agua fría para eliminar cualquier rastro de olor o sabor residual.

En cuanto al exterior, la higiene debe ser más sutil. Se aconseja utilizar un paño suave con detergente neutro, evitando siempre las esponjas de acero o materiales metálicos que puedan rayar la superficie. La estética de la tetera se preserva mejor con limpiezas superficiales frecuentes que impidan la acumulación de grasa o manchas de agua.

La frecuencia ideal para realizar esta desinfección profunda es cada dos o tres meses. No obstante, un consejo profesional para evitar la formación rápida de sarro es vaciar el agua excedente después de cada uso, impidiendo que el líquido estancado deposite minerales en el fondo del recipiente. Con estos cuidados básicos, se asegura un agua pura y una tetera siempre reluciente.

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