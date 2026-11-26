El uso de dispositivos electrónicos forma parte de la vida cotidiana. Los teléfonos móviles, las tabletas y otros aparatos acompañan a las personas durante gran parte del día, incluso cuando llega el momento de descansar. Una de las costumbres más extendidas consiste en dejar el teléfono cargando sobre la mesilla de noche mientras se duerme. Algunos especialistas consideran que este hábito merece mayor atención por sus posibles efectos en el organismo.

El descanso nocturno es una etapa importante para el cuerpo, ya que durante esas horas se desarrollan diferentes procesos de recuperación. Por este motivo, mantener numerosos aparatos eléctricos cerca de la cama puede convertirse en una preocupación para quienes buscan mejorar sus hábitos de descanso.

Guillermo Escribano, experto en neurología funcional, ha compartido algunas recomendaciones para reducir la presencia de estos dispositivos durante la noche.

Foto: Magnific

Posible impacto de dispositivos durante el descanso

Durante su participación en el pódcast Nos Brothers, Guillermo Escribano y Jorge Rey, fundadores de NeuroReEvolution, hablaron sobre la presencia de aparatos eléctricos en los dormitorios y sus posibles efectos. Ambos especialistas explicaron que han realizado mediciones para observar los campos eléctricos que producen algunos dispositivos.

Escribano señaló que cargar el teléfono directamente desde un enchufe puede generar una exposición eléctrica mayor que utilizar una batería externa. Según explicó, esta situación podría favorecer la inflamación e interferir en los procesos de reparación celular que se desarrollan durante el descanso.

Los especialistas también advirtieron que los teléfonos móviles no son los únicos aparatos que deben tenerse en cuenta. Las lámparas conectadas a la corriente, incluso cuando están apagadas, pueden generar campos eléctricos. Por ello, consideran conveniente reducir la cantidad de dispositivos enchufados cerca de la cama.

Entre sus recomendaciones destacan cargar el móvil durante el día, desconectar los aparatos que no sean necesarios y apagar el router por la noche cuando sea posible. También proponen activar el modo avión y dejar el teléfono alejado de la cama.

En caso de necesitarlo para recibir llamadas importantes, Escribano aconseja colocarlo en un lugar apartado del dormitorio. De esta manera, se puede mantener el contacto sin tener el dispositivo junto a la cabeza durante toda la noche.

La propuesta de ambos especialistas consiste en prestar más atención al entorno donde se duerme y adoptar pequeños cambios en la rutina.

No obstante, sus afirmaciones sobre los efectos de los campos eléctricos deben entenderse como sus planteamientos profesionales, ya que no constituyen por sí solas una prueba científica de daño para la salud.

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