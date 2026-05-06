Infusión natural rica en propiedades relajantes: combate el estrés fácil y rápido

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Cuando la persona tiene estrés constante el sistema nervioso se altera a tal punto que el insomnio forma parte de la rutina y es perjudicial para el organismo en general, dado que, las personas deben descansar mínimo ocho horas al día, según la información divulgada por Medline plus.

Asimismo, la excesiva carga de trabajo es una de las causas más comunes por las cuales aparece el estrés, ya que, la persona duplica sus esfuerzos para cumplir con las exigencias laborales a cabalidad, pero de no lograrlo puede causar frustración.

Aportes del té de pasiflora

1- Ayuda a conciliar el sueño.

2-Disminuye el nivel de presión arterial.

3-Regula el ritmo cardíaco.

Así debes ingerir la infusión de pasiflora

Se sugiere que la persona tome una tasa de infusión de pasiflora sin azúcar luego del desayuno y otra dos horas antes de dormir, con la finalidad de que el referido líquido relaje el sistema nervioso para que la persona concilie el sueño rápidamente.

Asimismo, es propicio acotar que si el estrés se vuelve crónico es ideal que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar ataques de estrés o ansiedad constante se recomienda que la persona establezca un plan de autocuidado que contribuya a lograrlo en la medida de lo posible, es decir, sin abandonar sus planes cotidianos.

Foto cortesía de: freepik

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