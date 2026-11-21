Se dice que los ojos son el reflejo del alma, y esto es porque se cree que a través de la mirada se comunican emociones, la verdad y el carácter de una persona sin necesidad de las palabras. Incluso, este órgano que detecta la luz y envía señales al cerebro para formar imágenes, es capaz de expresar mucho más, como, por ejemplo, algunos cambios en la salud en general.

¿Qué dicen los ojos de la salud?

Según refiere la Inteligencia Artificial los ojos reflejan el estado de la salud general porque permiten observar de forma directa vasos sanguíneos, nervios y tejidos que también se ven afectados por enfermedades sistémicas.

Estos son un órgano complejo, y “se necesita que muchas partes funcionen juntas correctamente para que podamos ver”, señalan los expertos de la Clínica Cleveland.

Pero estos pueden sufrir de algunas afecciones y cambios que van desde problemas en la superficie ocular, irritación, ojos rojos o llorosos, cambios en el color, etc., los cuales conviene observar, ya que representan una herramienta clave para que los profesionales de la salud detectan enfermedades y hasta problemas cerebrales.

¡Atención!

Ante cada síntoma o molestia que se presente es indispensable consultar con un médico oftalmólogo, pues la visión borrosa, un orzuelo o la caída de pestañas y cejas, pueden estar intentando revelar algo un poco más delicado y perjudicial para la salud. Esto es lo que debes saber:

- Ojos amarillos, pueden estar revelando problemas en el hígado.

- Ojos rojos, fatiga o alergias.

- Visión borrosa, signo de diabetes o presión alta.

- Párpados caídos, problemas neuromusculares.

- Ojos secos, síndrome de ojo seco, alergias, excesivo uso de pantallas.

- Cambios de color en iris, común en la vejez o por niveles altos de colesterol.

- Manchas flotantes, migraña ocular.

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