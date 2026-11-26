La llegada de la menopausia trae consigo una serie de cambios hormonales y físicos que transforman el cuerpo femenino, favoreciendo la pérdida natural de masa muscular y el aumento de la grasa abdominal. Ante esta realidad, la alimentación cobra un papel protagonista para mantener la salud, la energía y el bienestar general.

Entre todos los nutrientes, las proteínas destacan como grandes aliadas para conservar la fuerza, reparar los tejidos y controlar el apetito mediante la saciedad. Existe mucha confusión sobre las cantidades reales que necesita el organismo en esta etapa vital y cómo incorporarlas en la rutina sin caer en dietas restrictivas ni depender de productos procesados enriquecidos.

Conocer el valor real de los alimentos cotidianos y aprender a distribuirlos correctamente a lo largo de la jornada resulta fundamental para evitar deficiencias nutricionales y cuidar la salud a largo plazo de forma sencilla y sostenible.

Foto: Magnific

Repartir la proteína y ganar fuerza

La dietista-nutricionista Carla Romagosa, vocal de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, advierte que muchas mujeres creen erróneamente que desayunar un solo huevo basta para cumplir con su cuota proteica, cuando este alimento aporta apenas entre seis y siete gramos.

Según la especialista, una mujer en esta etapa requiere diariamente entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal, una cifra superior a la recomendada para la población adulta general. Debido a que es muy difícil alcanzar este objetivo en una única comida, resulta indispensable distribuir su ingesta en todas las tomas del día mediante fuentes variadas como carnes, pescados, lácteos, huevos, legumbres, tofu o frutos secos.

Romagosa aclara que la proteína por sí sola no genera músculo ni adelgaza de manera automática; para preservar la masa muscular y combatir el cansancio o el hambre constante, es imprescindible combinar una buena alimentación con ejercicios de fuerza.

Recomienda no obsesionarse con pesar cada gramo de comida ni dejarse llevar por el marketing de los productos ultraprocesados enriquecidos, ya que opciones naturales como el yogur tipo skyr, una pechuga de pollo o un plato de legumbres cumplen perfectamente esa función.

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