Con la llegada de las celebraciones de fin de año, miles de hogares comienzan a preparar sus espacios para recibir la temporada festiva y renovar la energía de toda la vivienda. El armado del árbol se convierte en el ritual principal de la familia, un momento especial donde la creatividad y el buen gusto juegan un papel fundamental para lograr una ambiente cálido y acogedor.

Muchas personas suelen repetir viejas costumbres que impiden que esta pieza central luzca todo su esplendor visual. Hoy en día, las tendencias en diseño de interiores apuestan por propuestas mucho más naturales, dinámicas y envolventes, dejando atrás los esquemas rígidos de épocas anteriores.

Comprender cómo manejar los espacios disponibles, las luces y los volúmenes permite transformar por completo el aspecto de cualquier sala, logrando resultados armoniosos, modernos y muy elegantes sin necesidad de realizar grandes gastos ni comprar elementos decorativos nuevos.

Foto: canal26.com

Árbol de otro nivel

De acuerdo con diversos especialistas en decoración navideña, colgar esferas y figuras únicamente en las puntas de las ramas ya pasó de moda. Para conseguir un efecto mucho más frondoso y con presencia, la clave consiste en aprovechar el interior del follaje y distribuir los adornos a diferentes profundidades, desde el tronco central hasta el borde exterior.

El procedimiento comienza abriendo muy bien cada rama del árbol artificial para cubrir los espacios vacíos de base. Luego, se deben colocar las luces antes que cualquier otro elemento, llevando parte del cable hacia el centro y dejando otros puntos luminosos cerca de las puntas. Una vez lista la iluminación, se recomienda ubicar esferas grandes en las zonas interiores, cerca del tronco, repartidas de manera equilibrada para crear distintos planos visuales sin saturar el medio.

Posteriormente, se colocan los adornos medianos a mitad de las ramas y se reservan los más pequeños o livianos para los extremos. Esta técnica evita que toda la decoración quede en una sola capa superficial y permite que el árbol gane profundidad desde cualquier ángulo.

Para mantener la armonía, conviene alternar tamaños y repartir las piezas alrededor de toda la estructura en lugar de formar filas o acumular objetos en un solo sector. Los expertos sugieren alejarse unos pasos durante el proceso para detectar huecos visibles o zonas muy cargadas, reacomodando ramas o sumando ramitas decorativas sin ocultar el follaje natural.

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