La alimentación y sus efectos sobre el organismo se han convertido en temas de gran interés para quienes buscan mejorar su salud y prevenir los efectos del envejecimiento. En los últimos años, el ayuno intermitente ha ganado popularidad como una práctica relacionada con el bienestar y el funcionamiento de las células.

Una de las razones de este interés es la autofagia, un proceso natural en el que el cuerpo elimina y recicla componentes celulares que se encuentran dañados o que ya no necesita. Alrededor de este mecanismo también han surgido numerosas recomendaciones sobre cuánto tiempo debe permanecer una persona sin comer para obtener beneficios.

Frente a estas ideas, especialistas en biología celular destacan la importancia de comprender cómo funciona el organismo y evitar prácticas extremas que no necesariamente ofrecen mejores resultados. La clave, según las investigaciones, está en mantener hábitos saludables de manera constante.

Foto: Magnific

La limpieza celular necesita continuidad

Ana María Cuervo, reconocida bióloga celular y codirectora del Instituto de Gerociencia del Albert Einstein College of Medicine, en Nueva York, explicó que pasar dos días sin comer no representa un beneficio adicional importante para activar la autofagia. Según la investigadora, lo fundamental es establecer espacios entre las comidas para permitir que las células pongan en marcha sus mecanismos naturales de limpieza.

La especialista señala que comer constantemente o picar alimentos durante todo el día puede reducir la necesidad de activar estos procesos, debido a que las células reciben energía de manera continua. Por esta razón, considera conveniente mantener periodos de descanso entre las comidas.

Cuervo menciona que una distribución de 16 horas de ayuno y ocho horas para alimentarse puede ser una alternativa, aunque aclara que cada persona tiene condiciones diferentes y que estas decisiones deben consultarse con un médico.

Asimismo, explica que los ayunos más prolongados, como pasar un día completo sin comer y repetir esta práctica de forma alternada, pueden resultar difíciles de mantener y no han demostrado ventajas claramente superiores.

Otro aspecto importante es el descanso nocturno. La investigadora destaca que dormir también favorece la autofagia, por lo que adelantar la cena o evitar comer muy tarde puede contribuir a prolongar naturalmente el periodo sin alimentos.

Cuervo recuerda que la limpieza celular disminuye con el envejecimiento y que comprender este proceso podría ayudar al desarrollo de futuros tratamientos. No obstante, considera que los hábitos saludables siguen siendo una de las principales herramientas para cuidar el organismo.

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