De acuerdo a la información publicada en el portal web Mayo Clinic, una de las causas más frecuentes por las cuales las rodillas se inflaman es por traumatismo, lesión por sobrecarga o de una enfermedad o afección médica subyacentes.

La acumulación de líquidos en las rodillas es una de las causas principales por las cuales se inflaman, ya que, no pueden tener el movimiento adecuado, lo cual genera dificultad en el flujo sanguíneo.

Por ende, el mercado farmacéutico ofrece múltiples opciones para desinflamar las rodillas, pero algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función.

Beneficios del té de orégano

El té de orégano contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que contribuyen a desinflamar las rodillas rápidamente. En consecuencia, el té de orégano contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que contribuyen a desinflamar las rodillas rápidamente.

¿Cuántas tazas de infusión de orégano debes consumir?

Lo más recomendable es que ingieras dos tazas de té de orégano sin azúcar al día, todos los días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la inflamación de las rodillas es constante, lo ideal es que asistas a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debes cumplir para solucionar tu diagnóstico.

En definitiva, si deseas mantenerte con un buen estado de salud lo más idóneo es que establezcas métodos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo te realices dos chequeos médicos durante el año.

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