Mutación genética venezolana alerta a anestesiólogos: conoce el por qué

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La medicina moderna enfrenta desafíos constantes que obligan a replantear los protocolos de seguridad en el quirófano. Recientemente, la comunidad científica ha puesto su mirada en un hallazgo que vincula la ascendencia geográfica con respuestas farmacológicas inesperadas, recordándonos que el mapa de nuestra salud está trazado mucho antes de nacer.

Este descubrimiento no solo cambia la forma en que se aborda al paciente en la consulta preanestésica, sino que subraya la importancia de la genética en la seguridad quirúrgica global.

Foto: Freepik

Riesgos silentes bajo el efecto de la anestesia

Investigaciones internacionales han identificado una mutación específica en el ADN mitocondrial, transmitida exclusivamente por la línea materna, que está presente en un grupo de pacientes de origen venezolano.

Esta variante genética provoca una reacción atípica ante ciertos agentes anestésicos inhalados, lo que puede derivar en complicaciones neurológicas severas o incluso la muerte al intentar despertar al paciente tras una intervención.

El fenómeno ha encendido las alarmas en centros médicos de diversos países, donde el flujo migratorio ha hecho que esta condición sea cada vez más visible para los especialistas.

Ante esta realidad, los expertos recomiendan una comunicación transparente entre el paciente y el equipo médico. Preguntas sobre el origen de la madre o la abuela y antecedentes de familiares que hayan tardado excesivamente en despertar tras una cirugía son ahora cruciales.

Afortunadamente, la identificación de este riesgo no impide las cirugías, pero sí exige el uso de anestésicos alternativos más seguros. Este caso resalta la necesidad de una medicina personalizada donde el origen étnico y la historia familiar dicten las pautas para garantizar que cada procedimiento quirúrgico culmine con un despertar seguro y sin contratiempos.

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