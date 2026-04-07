No dejes que un mal diagnóstico atente contra tu vida: síntomas de la menopausia que nadie te contó y son un peligro

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En la mayoría de los casos, la menopausia se produce entre los 40 y 50 años. Esta etapa que marca el final de los años reproductivos de las mujeres, es un episodio natural fruto del envejecimiento biológico y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se puede presentar entre los 45 y los 55 años.

Para muchas, la menopausia viene marcada por el fin del periodo menstrual, el cual se hace oficial tras 12 meses consecutivos sin tener el periodo.

¿Cómo se diagnóstica la menopausia?

El diagnóstico de la menopausia es principalmente clínico y retrospectivo, es decir, se basa en la historia de los síntomas y la ausencia de la menstruación por más de 12 meses consecutivos, más que en pruebas de laboratorio, refiere la Inteligencia Artificial.

Por su parte, los expertos de la Clínica Mayo explican que por lo general no se necesitan exámenes para diagnosticar la menopausia, pero, a veces el médico puede sugerir realizar análisis de sangre para comprobar los niveles de la hormona foliculoestimulante y estrógeno, y la hormona estimulante de la tiroides.

¡Presta atención!

En tal sentido, los síntomas son los que te pueden indicar si estás en la perimenopausia e incluso en la menopausia, no obstante, no olvides buscar siempre la ayuda de un profesional de la salud porque no todas las mujeres tienen sofocones, fatiga extrema, urgencia de micción, dolor muscular y de articulaciones, sequedad vaginal, pérdida de elasticidad de la piel, cambios en las mamas, insomnio, o episodios de ansiedad, por ejemplo.

Durante la menopausia, los ovarios dejan de producir óvulos y producen menos estrógeno y progesterona, y con ello se produce la desclasificación de los huesos, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares e incluso es posible que aparezcan síntomas de la que nadie te ha hablado como: pérdida total del deseo sexual, dolor durante las relaciones sexuales, irritabilidad extrema sin motivo, cambios de humor violento, pérdida de conexión emocional. También aparecen cambios en la visión, ojos secos crónicos, zumbidos en los oídos, vértigo sin explicación, alteraciones del gusto, sensación de hormigueo, hipersensibilidad al frío o al calor, y hasta picazón constante en todo el cuerpo.

Todos estos síntomas que alteran tus sentidos e incluso tu cuerpo, son consecuencia del cambio hormonal que estás enfrentando, y lo peor es que algunos de ellos pueden resultar peligrosos como: dificultad para respirar, pérdida de memoria, ansiedad y ataques de pánico, dificultad para concentrarse y depresión profunda.

Cabe acotar que, todas estas molestias pueden parecer normales, pero no lo son, busca ayuda y no esperes que pasen solas, porque pueden llegar a presentarse otras complicaciones.

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