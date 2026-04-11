¿No duermes bien?: Entérate cómo la falta de sueño repercute en la salud y el bienestar de la persona

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Si no duermes bien tu cuerpo y mente no pueden repararse adecuadamente, y esto si no se trata de manera oportuna puede provocar fatiga constante, debilidad en el sistema inmunológico y mayores riesgos de enfermedades crónicas, refiere la web Bupa.

Es decir, cuando las personas no logran dormir bien, su cuerpo y mente se ven afectados, a corto, mediano y largo plazo. En otras palabras, la falta de sueño o insomnio como también se le conoce, puede afectar la salud y bienestar de la persona, sin importar su edad, sexo o condición social.

¿Qué puede pasar si no duermes bien?

Generalmente la falta de sueño se asocia a hábitos inadecuados del sueño, depresión, ansiedad, falta de ejercicios o medicamentos.

Todo esto puede provocar graves consecuencias físicas y mentales, incluyendo debilitamiento del sistema inmunológico, problemas para combatir infecciones, aumento de peso, y hasta se corre mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, presión alta, accidentes cerebrovasculares, diabetes, y otras enfermedades. Incluso, estudios señalan que la falta de sueño afecta el estado de ánimo, causa irritabilidad, problemas para relacionarse con los demás, problemas de memoria y dificultad para concentrarse.

En tal sentido, independientemente de la causa, es imprescindible corregir la situación, pues dormir poco y mal, empeora la salud.

Un problema de salud pública

La falta de sueño emerge como un problema de salud pública pues según datos “Entre un 20 y un 48% de la población adulta española sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño. En al menos un 10% de los casos se debe a algún trastorno de sueño crónico y grave. Menos de un tercio de las personas con problemas de sueño buscan ayuda profesional”.

Por su parte, la National Library of Medicine señala que “La falta de sueño se asocia con una serie de consecuencias negativas para la salud y el bienestar social, incluyendo un rendimiento deficiente en la escuela y en el mercado laboral”.

Incluso, acota que, “el impacto de la falta de sueño parece ser el problema más relevante en nuestra sociedad y, debido a sus amplios efectos, representa una importante preocupación de salud pública”.

En conclusión, si no duermes bien tienes más probabilidades de enfermarte tras exponerte a un virus, también puede afectar la rapidez con la que recuperas si te enfermas, refieren expertos de la Clínica Mayo.

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