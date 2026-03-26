Optimiza el funcionamiento del hígado con este jugo natural rico en vitaminas y flavonoides

Suscríbete a nuestros canales

Desintoxicar el hígado es indispensable para optimizar su funcionamiento, por ende, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para lograr dicho objetivo, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Cabe destacar, que el el consumo de alcohol en exceso es otro de los factores influyentes de manera negativa en el hígado, debido a que puede inflamar el órgano, según la información divulgada por la Clínica mayo.

Además, la acumulación de hierro en el organismo es una de las causas más comunes por la cual el hígado tiene daños severos, ya que, las células hepáticas se debilitan y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo

El jugo de zanahoria con remolacha contiene propiedades antioxidantes y vitamínicas que desintoxican el hígado, al tiempo que contrarresta la acumulación de gases, según la información ofrecida por Tua Saude.

Así debes consumir el jugo de zanahoria con remolacha

Se sugiere que la persona consuma dos vasos de jugo de zanahoria con remolacha sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el hígado.

Asimismo, es propicio acotar que el consumo de agua también influye en el comportamiento del hígado, por ello, se sugiere que la ingesta sea mínimo de siete vasos al día.

En definitiva, para mantener el hígado en buen estado la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube