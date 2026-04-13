¿Por qué los autistas se duermen tarde? La ciencia lo explica y ofrece estas prácticas recomendaciones

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Las personas autistas tienen una condición del neurodesarrollo que afecta cómo el cerebro percibe el mundo, procesa la información y se relaciona socialmente.

Explican los expertos de la Clínica Mayo que estas personas tienen “una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la forma en que las personas ven a los demás y socializan con ellos. Esto causa problemas en la comunicación y en llevarse bien con los demás. La afección también incluye patrones de comportamiento limitados y repetidos. El término "espectro" en el trastorno del espectro autista se refiere a la amplia gama de síntomas y la gravedad de estos síntomas”.

¿Cuáles son los síntomas más comunes en los autistas?

Algunas personas en el espectro autista (TEA) pueden tener más síntomas que otros, incluso, algunos pueden no detectarse al principio del diagnóstico. Entre los síntomas más comunes se encueran: menos contacto visual, no responder a su nombre, no mostrar interés por sus cuidadores, pueden volverse retraídos o agresivos, perder habilidades lingüísticas que tenían antes, tener problemas de aprendizaje y otros son muy inteligentes. “Estos niños aprenden rápidamente, pero tienen problemas para comunicarse, aplicar lo que saben en la vida cotidiana y adaptarse a situaciones sociales”.

La mayoría de las personas autistas pueden presentar: comportamiento hiperactivo, impulsivo o inatento; problemas gastrointestinales; y hasta hábitos de alimentación y del sueño inusuales.

Según refiere la Inteligencia Artificial, la ciencia indica que entre el 40% y el 80% de las personas con TEA sufren trastornos del sueño, como insomnio de conciliación (dificultad para dormirse) y despertares nocturnos.

¿A qué se debe que duerman tarde?

Estas alteraciones se deben a causas biológicas, alteraciones en la melatonina, el cortisol y los neurotransmisores, exacerbando comportamientos repetitivos y ansiedad durante el día.

“Un estudio de 2019, uno de los más grandes para investigar la prevalencia de los problemas del sueño en el autismo, sugirió que casi el 80 % de los niños autistas en edad preescolar tienen sueño interrumpido”, comparte la Fundación ConecTEA, quien además, acota que, este es un asunto que no se puede focalizar solo en etapas tempranas del desarrollo, porque los adultos autistas también tienen estas dificultades de forma habitual; y ello puede provocar una serie de efectos adversos en la salud, estado de ánimo, memoria, rendimiento académico y funcionamiento diurno, y eso repercute en su desarrollo y calidad de vida.

¿Por qué ocurre? La mayoría de las personas nota el efecto de los ritmos circadianos en los patrones del sueño y existen evidencias actuales que respaldan una relación entre el TEA y la desregulación circadiana, trastornos del sueño, así como respuestas neuroendocrinas circadianas reducidas.

En otras palabras, así como las personas autistas funcionan diferente, también tienen su propio “reloj”, el cual se ve afectado por la hipersensibilidad y la ropa de cama o el pijama, que les puede impedir conciliar el sueño. Su cerebro no logra reconocer cuando es el momento de descansar debido a problemas en la producción de la hormona melatonina, por ejemplo. De igual manera, a veces su cuerpo necesita movimiento constante y cuando están quietos en la cama, sienten inquietud y no pueden quedarse dormidos.

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¿Qué hacer?

Si tu hijo se encuentra dentro del espectro y no quiere dormir temprano, comienza por generar hábitos saludables o de higiene del sueño, para ello, implementa una rutina para la hora de acostarse, comienza a la misma hora cada noche, baño, lectura y cama, por ejemplo. También conviene establecer un horario para acostarse y levantarse.

Permítele ir a la cama con la persona u objeto de apego, para evitar alteraciones que puedan dificultar la hora de dormir, pero avisa previamente que luego la persona se va a retirar en algún momento.

Usar apoyos visuales o imágenes que le expliquen la rutina al momento de ir a la cama, crea un espacio para dormir tranquilo, con poca luz y que no esté muy caliente ni muy frío, evita las luces LED y actividades emocionantes que impidan que el autista se relaje y se prepare para dormir.

Realizar suficiente actividad física durante el día puede ayudar a conciliar el sueño mucho más temprano, y finalmente, y no menos importante, cuida su alimentación.

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