¿Por qué manejar bicicleta?: Entérate cuáles son los beneficios de esta práctica en diferentes aspectos de la vida

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Manejar bicicleta es para muchas personas un juego de niños, pero esto no es totalmente cierto, montar bicicleta es una de las actividades más completas que existen. Esta no solo es un medio de transporte, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud, el bienestar emocional y el entorno.

Dado a sus múltiples beneficios, cada vez son más los que se suman a hacer uso de la bicicleta como una alternativa ecológica, económica y eficiente para desplazarse por ciudades y disfrutar del aire libre, además de cuidar su salud física y mental.

¿Por qué manejar bicicleta?

Tal como indicamos, no solo es un medio de transporte económico, ecológico y eficiente para desplazarse, sino que también mejora de la fuerza, la resistencia y el estado de ánimo. También favorece el equilibrio y reduce los niveles de estrés y la ansiedad.

Por otra parte, manejar bicicleta mejora la resistencia cardiovascular, fortalece el corazón, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Al pedalear, el corazón bombea sangre con mayor eficiencia, lo que mejora la circulación y ayuda a controlar la presión arterial.

Además, favorece la tonificación muscular de las piernas, glúteos y abdomen; oxigena el cerebro; ayuda adormir mejor; y contribuye a la pérdida de peso.

Hablan los expertos

Manejar bicicleta es una práctica que ofrece múltiples beneficios en diferentes aspectos de la vida. Desde la salud física y mental hasta el ahorro económico y la reducción del impacto ambiental, el ciclismo es una alternativa accesible, efectiva y sostenible.

Incluso, un estudio realizado por la Universidad de Birmingham demostró que la práctica de este deporte ayuda a que el cuerpo produzca fagocitos (células inmunológicas) que “atacan las bacterias infecciosas que entran en el organismo disminuyendo la probabilidad de caer enfermo. También ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre adecuados, ya que al mejorar el flujo sanguíneo se disminuye hasta un 20% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas”. Además, asegura que montar bicicleta puede ralentizar los efectos del envejecimiento y rejuvenecer el sistema inmunológico.

Mientras que el Dr. Froböse destaca que la bicicleta es buena "para las personas que sufren algún proceso canceroso. Es como si las células que se encargan de la defensa del cuerpo, que estaban dormidas, despertaran mediante el pedaleo de un prolongado letargo".

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