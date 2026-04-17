Proyecto Wakü: El médico venezolano tiene una vocación genuina que va mucho más allá de una consulta privada

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Isaías Estupiñán y Gabriela Rendón son la cara de Proyecto Wakü. Dos venezolanos que decidieron unir su conocimiento para ayudar a quienes más lo necesitan. Son co-directores y odontólogos de esta iniciativa. Están enfocados en brindar salud integral, bienestar emocional, educación y alimentación a comunidades indígenas en Canaima, estado Bolívar.

Z3D: ¿En qué se basa el proyecto Wakü y por qué decidieron implementarlo?

Isaías Estupiñán: Proyecto WAKÜ nace de la necesidad de demostrar que el acceso a salud y bienestar integral nunca debería estar limitado por la situación geográfica de las comunidades. Después de vivir de cerca la realidad de comunidades indígenas como la del Parque Nacional Canaima, entendimos que nuestro propósito debía partir del objetivo de cerrar brechas en el acceso a los sistemas sanitarios. Es así, como nuestra iniciativa no va enfocada a la atención aislada de emergencias ni casos individuales. Sino que lleva recursos, insumos y herramientas para que cada habitante de la comunidad cuente con un nivel de atención digno y seguro. Proyecto WAKÜ decidió actuar y transformar la vocación en movimiento para llevar salud y bienestar donde más lo necesitan.

Z3D: Como directores, ¿cómo logran equilibrar sus visiones individuales para mantener una dirección única y sólida?

Gabriela Rendón: Más allá de buscar un equilibrio entre nuestras visiones y proyecciones individuales. Nos une una convicción compartida alineada a nuestro propósito común de servir. Cada uno aporta desde su perspectiva y experiencia, estrategias para alcanzar objetivos concretos de nuestro modelo de jornada médica multidisciplinaria. En busca de una dirección sólida, nos preguntamos: ¿Esto nos acerca a lograr la meta de mejorar la calidad de vida de cada paciente? La respuesta es simple cuando la misión y el compromiso con nuestras comunidades es más grande que las individualidades. Toda acción alineada a nuestro propósito bajo decisiones claras y coherentes, contribuye directamente a nuestra meta concreta de generar un impacto real. Así logramos que esa claridad evite conflictos y convierta las diferencias en fortalezas.

Z3D: De todas las jornadas realizadas, ¿hay alguna historia de éxito que se haya convertido en inspiración para su labor?

IE: Hay infinitas historias, anécdotas y recuerdos que contar. Cada jornada nos enseña a través de pequeñas historias silenciosas que son realmente transformadoras. Siempre desde el respeto y la humanidad. Nos convertimos no solo en profesionales que alivian dolencias, sino que también brindan acompañamiento y cercanía con nuestros pacientes. Nos llenan de alegría los pequeños grandes logros como: pacientes que llegan a consulta con dolor y se van con un tratamiento seguro y alivio inmediato. Quienes vuelven después de meses con una mejoría evidente. Pacientes que adecuan su estilo de vida para obtener un bienestar integral sostenible. Comienzan a tomar decisiones informadas sobre su salud manteniendo el respeto por su cultura y raíces. Para nosotros, esas transformaciones en sus vidas, contadas desde su propio punto de vista, son realmente las que nos impulsan a seguir. Nuestro verdadero éxito es lograr que una intervención médica brinde calidad de vida.

Z3D: Operar en comunidades vulnerables en Venezuela implica retos logísticos. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar?

GR: Es notoria la complejidad de un abordaje quirúrgico en zonas rurales como Canaima. La cual implica, en todos los casos, de la dependencia de factores como: transporte, combustible, clima, ambiente, limitación de recursos, áreas de trabajo rudimentarias, en muchas ocasiones electricidad y servicios básicos. Nos referimos a la incertidumbre, de saber que existen factores, en cada jornada, que influyen y afectan negativamente la logística. Frecuentemente escapan de nuestro control absoluto. Sin embargo, tomamos cada jornada como un desafío, con nuevas estrategias, que requieren de planificación extrema y total capacidad de adaptación. Para nosotros siempre será primordial la integración de profesionales que estén capacitados para trabajar en ese contexto. Bajo condiciones adecuadas a la realidad que vive cada comunidad. Cada dificultad refuerza la importancia de lo que hacemos.

Z3D: ¿Qué mecanismos han implementado para que quienes apoyan vean el fruto de su aporte?

IE: En nuestro caso, la confianza se construye evidenciando resultados comprobables en cada una de las metas trazadas. Trabajamos de la mano de cada colaborador con total transparencia, para asegurarnos de que se vea reflejado el alcance e impacto de su aporte con nuestro trabajo. Por eso registramos datos, documentamos testimonios, entregamos reportes y compartimos material audiovisual. Evidenciamos el seguimiento que tenemos con cada caso clínico atendido de una forma clara y verificable. Es importante que también se haga presente nuestro compromiso con darle rostro y evidencia a cada aporte.

Z3D: ¿Cuál es el aprendizaje más valioso que han obtenido sobre la solidaridad del venezolano en estos tiempos?

GR: El aprendizaje más valioso sobre el venezolano nos lo otorgó todo el gremio médico de nuestro país. El médico venezolano tiene una vocación genuina que va mucho más allá de una consulta privada. Muchas veces, logra traspasar los límites de su profesión para brindar una atención médica con profunda solidaridad y humanidad. Nos caracteriza el atender incluso cuando no se puede, dar cuando no hay nada. Es poner el corazón cuando muchas veces la falta de recursos nos hace olvidar que detrás de una enfermedad o patología, hay un ser humano que padece. Así como una familia que espera confiando en tu trabajo y conocimientos. En Venezuela, ser del área de la salud, es un acto constante de entrega, compromiso y benevolencia. Se desbordan los márgenes de la ética profesional para demostrar que ejercen una profesión con una humanidad que cruza barreras, un acto profundo de servicio y amor al prójimo.

Por Karla Guzmán

Fotos Cortesía

Coordenadas @proyectowaku / @gabrielarendon_c / @isaiasded

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