Regula los picos de glucosa con esta semilla rica en fibra y vitaminas: entérate cuál es la cantidad que debes comer al día

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación es una de las causas más comunes por la cual se eleva el nivel de glucosa en la sangre, ya que, al disminuir el agua en el torrente sanguíneo la azúcar se acumula más de lo normal, según la información por la Clínica mayo.

De acuerdo a la información publicada en el portal web Especialistas en cirugía, si el sistema endocrino falla también interfiere en el proceso de regulación de la azúcar en la sangre, lo cual de no ser controlado a tiempo y con los métodos correctos puede generar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

Sin embargo, el pistacho se ha convertido en un gran aliado para contrarrestar el alto nivel de azúcar en la sangre, gracias a las propiedades que contiene, especialmente vitamina A, E, calcio, magnesio, fósforo y hierro.

Esta es la cantidad de pistachos que debes consumir

Si consumes 100 gramos de pistacho al día, es decir, ingieres 600 calorías, 51 gramos de grasa, 17 gramos de proteínas y 15 gramos de carbohidratos, porción ideal para quien padece de diabetes.

En consecuencia, lo más recomendable es que lo consumas antes de las 3:00 pm, ya que, el organismo suele absorber mejor las propiedades de dicha semilla, la cual el toque salado suele deleitar a muchos paladares.

Cabe destacar, que si padeces de diabetes nivel 3 lo más recomendable es que antes de ingerir pistacho como solución viable consultes a un médico especialista en la materia, a fin de que este evalué e indiqué cual es el tratamiento indicado que debes cumplir para controlar dicha patología de salud.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube