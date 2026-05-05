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Muchas personas acostumbran consumir lácteos como parte de su dieta diaria, y está bien, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO recomiendan el consumo moderado de este tipo de alimentos. Según datos suministrados, generalmente se debe consumir entre 1 y 5 raciones al día como parte de una dieta saludable, siempre y cuando se opte por opciones bajas en grasa para controlar la ingesta de grasas saturadas.

¿Por qué consumir lácteos?

Según refiere la Inteligencia Artificial, el consumo de lácteos en el mundo es alto, siendo la leche de vaca la más consumida a nivel mundial; seguido por el yogur y el queso. Estos alimentos son una fuente de calcio de fácil absorción, proteínas de alta calidad y vitaminas esenciales (A. D, B12); los cuales ayudan a fortalecer los huesos y músculos. Además, aportan energía, mejoran la microbiota y pueden reducir el riesgo de hipertensión y sobrepeso. También, según investigaciones recientes, podría favorecer la diversidad de bacterias beneficiosas en el intestino humano.

En otras palabras, los productos lácteos son fuente esencial de nutrientes por lo que la OMS y la FAO los recomiendan como alimentos que contribuyen a una dieta sana.

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¿Qué dicen los expertos?

El consumo de leche, queso y yogurt tiene un impacto en el organismo, que va más allá del aporte de calcio, proteínas y vitamina D, comparte la investigación liderada por el Dr. Li Jiao, del Baylor College of Medicine. “El estudio mostró que los participantes que consumían leche regularmente tendían a tener mayores niveles de microbios asociados con efectos positivos para la salud. Entre ellos, Faecalibacterium, que contribuye a reducir la inflamación, y Akkermansia, relacionada con el control del peso corporal y la glucosa en sangre.

“El consumo de lácteos puede influir en la salud del huésped al modular la estructura y la composición de la microbiota intestinal adherente del colon”, explicó el Dr. Jiao en Farth.com.

Por otra parte, el estudio mostró un perfil diferente en relación al queso, pues según los datos obtenidos, su consumo se asoció con una reducción de bacterias como Bacteroides, comunes en el intestino y potencialmente influyentes en afecciones digestivas. También se observó una disminución de Subdoligranulum, una bacteria de gran importancia en la salud metabólica, sin embargo, aún se está investigando. Mientras que, por el contrario, se registraron aumentos en Bifidobacterium, un conocido probiótico que ha sido vinculado con beneficios digestivos.

En cuanto al consumo de yogurt, no mostró una relación clara con cambios en la microbiota, sin embargo, los investigadores atribuyen este resultado al bajo consumo reportado por los participantes, lo que impidió sacar conclusiones sólidas. Aún así, los resultados son importantes y abre la posibilidad de que se establezcan patrones dietéticos personalizados enfocados no solo en la cantidad de lácteos a ingerirse diariamente, sino en su tipo y efectos que tienen sobre la microbiota intestinal.

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