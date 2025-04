Predicciones de la semana del 28 de abril al 4 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Se abre esta semana la oportunidad de seguir haciendo los cambios y las transformaciones necesarias para llegar más rápido a las metas. Tienes un trígono positivo con Marte y el Universo te da un excelente respaldo y responde de manera positiva al ver tu gran esfuerzo. Se acaban tus excusas y es el instante para producir el salto adelante y mantener la gloria que se empieza a manifestar. Recuerda, serás recordado por lo que hagas y no por lo que pienses que harás. Todo en esta vida es reconocido a nivel físico con la ayuda de las energías sutiles de las esferas celestiales. Dios te bendiga y siga abriendo caminos. ¡Adelante!

TAURO: Esta semana deberías cuidar un poco más tu vida a nivel de la salud y estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Tienes en estos momentos una cuadratura con Plutón y es importante realizar un chequeo médico lo más pronto posible para descartar cualquier afección. Convendría prestarle más atención e ir al especialista lo antes posible. ¡Con la salud no se juega! La negación a la realidad es un acto de negligencia fatal que trae consecuencias negativas irreversibles. El cuidado del cuerpo físico es tu única responsabilidad para mantenerte en el planeta. ¡Atento!

GÉMINIS: Semana importante donde la Luna se está acercando para convertirse en una Luna Llena y pasará por tu signo astrológico. Momento muy positivo para nivelar tus vibraciones y restablecer tus procesos psicológicos emocionales. Recibe esta Luna con amor y dale las gracias a Dios por sus buenas energías. Es espectacular para lograr la independencia emocional que tanto necesitas. Hay que demostrar que eres un ser con madurez. Los años pasan y deben generar experiencias para permitir un estado evolutivo positivo. Mantén el rumbo y el enfoque para poder avanzar con fuerza en el camino. ¡Progresa!

CÁNCER: Existen fallas a nivel emocional, lamentablemente esta semana no te dejan avanzar ni progresar en la vida. Tienes una cuadratura con Quirón y existen situaciones difíciles y traumáticas del pasado que requieren ser perdonadas y liberadas para que puedas lograr un avance significativo en tu evolución espiritual. Es hora de soltar emociones negativas y volver a tener paz en tu corazón. El perdón es una herramienta muy importante que debe aplicarse con severidad. Los beneficios de la armonía interna son infinitos. Es necesario regresar al camino de la luz de la mano de Dios. ¡Libera!

LEO: Semana bendecida. La Luna te sigue bendiciendo a través de un sextil positivo. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a generar más equilibrio en tu sistema nervioso. Seguramente podrás iniciar un proceso de paz interna para vivir en tranquilidad. Recuerda, la serenidad de tu corazón no se negocia y siempre debes estar donde te sientas estable para que tu impavidez, te ayude a construir un futuro mejor. Todo en este plano físico se puede lograr cuando se tiene armonía y las energías están a favor de la creación. Pide ayuda a los seres de luz que te rodean. Nunca olvides este consejo. ¡Organiza!

VIRGO: El Sol te bendice esta semana a través de un trígono positivo. El astro Rey te ofrece sus energías y fuerza para que puedas continuar optimizando tu vida. También es posible que se active un proceso de regeneración celular importante para que mejores la salud de manera más efectiva. Debes prestar más atención a tu cuerpo físico. Recuerda que con la salud se puede hacer todo. Tu enfoque deberá ser para desarrollar y luego mantener un equilibro a nivel físico. El Universo te ayuda, pero debes ejecutar acciones para capitalizar la asistencia que se te brinda. Agradece y entra en acción. ¡Aprovecha!

LIBRA: Plutón te ayuda en esta semana para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienen un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y eso es muy bueno para ti. Dios te ayuda para seguir evolucionando y vencer los obstáculos. Debes avanzar con pasos fuertes en el camino que te llevará a un futuro lleno de gloria. Todos están observando para saber que acciones realizarás y poder aprender de tu ejemplo. Pudieras convertirte en un importante líder familiar que no tiene miedo. ¡Actúa!

ESCORPIO: Semana complicada, tienes una cuadratura con Plutón. Cuida mucho tus emociones. Hay que cerrar todos los espacios psíquicos espirituales para evitar males mayores. Deberías hacer alguna limpieza áurica para drenar energías atrapadas en tu alma. Tienes que buscar la manera de cerrarte para que nada te perturbe y puedas tener una purificación de cualquier energía negativa visible como invisible. Es fundamental realizar barridos etéreos profundos de manera recurrente para desprender fuerzas nefastas que hacen mucho daño. Mantener una esfera energética limpia genera armonía ¡Busca ayuda!

SAGITARIO: Esta semana tienes activo un trígono positivo con Marte. Mantén la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen. Presta atención y conquista la gloria con acciones diarias que al sumarlas generan un gran avance. Es mejor realizar un paso en el sentido correcto a ejecutar cien, en direcciones dispersas. ¡Enfócate!

CAPRICORNIO: Se mantiene la energía y la vigilia al máximo nivel. Gracias a Dios esta semana existe un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios todo poderoso. Agradece con fervor la ayuda que estás recibiendo en estos momentos desde lo alto y recibe con amor. ¡Reconoce!

ACUARIO: Dios siga bendiciendo tu camino a través de un sextil positivo con Neptuno. Esta semana sientes que estás respaldado por el Universo. Ahora te consideras más alegre y positivo. Ya no estás solo, estás comprendiendo que nunca lo has estado. El Cosmos te está apoyando para que realices los cambios y ajustes necesarios y así puedas tener una mejor vida, más efectiva y llena de gozo. Disfruta este momento de gloria y apertura para rectificar y avanzar. Todos estamos entrelazados y lo que hagas tendrá un efecto en todas las esferas del planeta. Sé responsable de tus actos para respetar a los demás. ¡Únete!



PISCIS: El amor toca a tu puerta y te brinda nuevas oportunidades para ser feliz en pareja. El planeta Venus está transitando por tu signo astrológico. Esta semana tienes que aprovechar las bendiciones que el Universo te ofrece con mucho amor. Debes buscar la manera de definir con madurez lo que quieres en esta vida. Ya has pasado por diferentes procesos y se supone a estas alturas de tu vida, que puedes lograr una relación amorosa estable y segura. Se ha perdido tiempo y buenas oportunidades. Al no reaccionar se complica más la situación y se pueden presentar efectos negativos en el futuro. ¡Reacciona!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

