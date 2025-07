Estos son los días para cortar el pelo en lo que resta de julio: que las fases de la Luna sean la guía

Suscríbete a nuestros canales

Cortar el pelo con cierta periodicidad es muy saludable, pues es una manera de quitar las puntas abiertas, evitar el quiebre y la caída, y hasta de fortalecerlo.

Es decir, contrario a lo que se cree, no cortarlo, no ayudará a que crezca más rápido. El crecimiento del cabello ocurre desde la raíz, en el cuero cabelludo, y no se ve afectado por el corte de las puntas, refiere la Inteligencia Artificial. Partiendo de ello, los expertos recomiendan cortar el pelo para mejorar su apariencia y ayudar a mantenerlo saludable.

¿Cuándo cortar el pelo?

La estilista María Baras de Cheska indica que, “lo ideal es cortarlo poco y a menudo, como dos centímetros cada dos meses. Eso sería perfecto”, apunta el sitio web de Glamour.

Cortarlo más a menudo no hará que el cabello crezca más rápido, pero sí evita que empeore su estado, y que las puntas no se abran más, por ejemplo.

Si están pensando en realizar ese corte, te compartimos cuáles son los días de julio que más favorecen según el calendario lunar.

Las mejores fechas

Según las fases de la Luna, esta semana estará marcada por dos fases importantes. Desde ayer 14 hasta el 17 de julio se vivirá el cuarto menguante, y dará inicio a la Luna nueva, que llegará el 24 de julio.

Ambas fases ofrecen oportunidades para el cuidado capilar, dependiendo de los objetivos que se deseen, eliminar las puntas dañadas o preparar la melena para un nuevo crecimiento.

Cortar el pelo en cuarto menguante ralentiza el crecimiento, por lo que expertos lo recomiendan para el recorte de mantenimiento o para conservar un estilo el mayor tiempo posible. Es decir, es ideal para cortar las puntas abiertas o evitar las visitas frecuentes al salón.

Por tanto, si buscas es que el cabello crezca, debes dejar pasar la Luna nueva, la cual es ideal para el descanso y preparar para un cambio importante.

