¡Alerta por la fiebre del Magnesio! Prenden las alarmas por el abuso con esta popular sustancia: así altera tu sueño

El magnesio es un mineral indispensable para la nutrición humana refiere MedlinePlus. Explican los expertos que es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo, como mantener el funcionamiento de los músculos y nervios, mantener constantes los latidos del corazón, brindar soporte al sistema inmunológico, ajustar los niveles de glucosa en sangre, entre otras funciones.

¿Para qué sirve el magnesio?

Cada vez son más las personas que consumen suplementos de magnesio, ya sea por cuenta propia o porque se los recetó un médico con el objeto de mejorar algunos aspectos de su estado de salud.

El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, favorece el funcionamiento normal del sistema nervioso, participa en el funcionamiento normal de los músculos, participa en el mantenimiento de huesos y dientes, entre otras funciones.

Lo ideal es obtener este mineral de los alimentos, de no ser posible se puede indicar un suplemento, pero la cantidad va a depender de cada persona según su edad, sexo y otros factores individuales.

Cabe acotar que, jamás se debe tomar por cuenta propia, pues el exceso de magnesio puede causar problemas de salud que van desde síntomas digestivos como diarrea y náuseas, hasta debilidad muscular, arritmias cardíacas, o hipotensión.

Aunque se ha posicionado en los últimos tiempos como uno de los suplementos más populares, por su promesa de aliviar el insomnio, la ansiedad y otras molestias, la verdad es que ello carece de respaldo científico comparte Infobae, además, la dosis es un factor clave, pero como no todas las personas pueden ni deben tomar la misma cantidad, se dificultan las conclusiones de las investigaciones que se han realizado al respecto.

Por otra parte, si bien la deficiencia de magnesio puede asociarse a peor calidad de sueño y problemas de insomnio, la evidencia sobre su eficacia es limitada. No obstante, los especialistas coinciden que el magnesio podría ser útil en casos puntuales de insomnio vinculados a cuadros leves de ansiedad, pero “La mayoría de los especialistas en sueño no recetan magnesio a personas con mala calidad de sueño porque simplemente no contamos con los datos necesarios, por lo que la mayoría de los pacientes que toman magnesio para mejorar el sueño lo hacen sin supervisión”, afirmó Muhammad A. Rishi, docente de medicina en la Universidad de Indiana.

En tal sentido, la recomendación es consultar con un médico antes de incorporar este suplemento a su rutina de cuidado personal, y además, empezar con dosis bajas y aumentarlas gradualmente según la tolerancia, vigilando efectos secundarios como somnolencia o descenso de la presión arterial.

