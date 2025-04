Miguel Flores: El ser humano es luz y oscuridad, somos un todo

Suscríbete a nuestros canales

El guía de autoconocimiento y liberación emocional, Miguel Flores, en los últimos años se ha enfocado en transmitir su método “Trascendencia Emocional”, que busca que puedan transformar su vida y revertir condicionamientos mentales que provocan sufrimiento y estancamiento.

Enfocado en ayudar a romper paradigmas y en crear una nueva realidad enmarcada en el bienestar, plenitud y crecimiento personal, incorpora ejercicios prácticos que provocan el desarrollo de la sensibilidad humana, motiva la evolución consciente y da paso a la sanación emocional.

Los participantes de sus programas han manifestado haber cerrado ciclos emocionales, superado creencias limitantes, elevado su conciencia y logrado modificaciones intensas en su vida. Todo esto, mediante una enseñanza basadas en distintas áreas, como las relaciones personales, la sexualidad, las finanzas, los negocios, el éxito, la espiritualidad y la salud.

Miguel Flores comenzó este camino en 2019, luego de compartir sus conocimientos en círculos de meditaciones y charlas en Lima, Perú. Luego, expandió sus conocimientos a las plataformas digitales para llegar a quienes estaban en otras fronteras y desde ese momento se ha entregado a llevar su método a nuevos horizontes y personas.

Z3D: ¿Qué fue lo que te llevó a crear el método de "Trascendencia Emocional"?

MF: Fue dándose por sí solo a través de un don muy especial que es la percepción, la atención y el darme cuenta de que el ser humano tiene la capacidad de sanarse a sí mismo conectando con su cuerpo. Y al liberar una emoción, su nivel de consciencia y energía se elevaba transformándose el cuerpo y también la vida externa de la persona. Quise empezar a compartir una verdad y es que el ser humano tiene el poder de sanarse y materializar también la realidad a través de su mente.

Z3D: ¿Cuál fue el mayor desafío personal que enfrentaste durante tu viaje hacia la creación de este método?

MF: Al romper muchas estructuras en mi vida para dedicarme al autoconocimiento y a compartir. Me enfrenté al rechazo de mi pareja, amigos, el miedo de mis padres al ver que vivía en austeridad y enfrentaba un cambio de identidad muy profundo. Viví pobreza, pasé hambre, soledad y falta de credibilidad por un cambio tan radical y tan joven.

Z3D: ¿Cómo manejaste la transición de compartir en círculos pequeños a llevar tu conocimiento a una audiencia más amplia?

MF: Al principio quería llenar estadios y salones, pero mi realidad era muy distinta. Me di cuenta de que seguía en la dimensión del ego. Hasta que me rendí, me rendí a mí mismo. Maté todas las expectativas para validarme como suficiente y simplemente me abrí a compartir con quienes estuvieran listos para recibir el mensaje del despertar.

Z3D: ¿De qué manera integras prácticas espirituales, como el yoga y el hinduismo, con tu formación cristiana en tu método?

MF: Más allá de integrar es romper con todo. Porque cualquier estructura te cuadra, te limita y el ser humano no es un cuadrado. Eso es lo que han entendido los grandes maestros. Cuando ya crees en algo no buscas, no cuestionas y tampoco encuentras. Mi trabajo es guiar a las personas a romper con las creencias y todo el condicionamiento mental para que entren en el vacío, y desde ahí pueden encontrar. Es algo que da mucho miedo porque las personas dicen “¿si no creo en esto entonces en qué?” Necesitamos creer en algo para agarrarnos y no tocar esa profundidad. En cuanto al yoga, me di cuenta que ciertas posturas al igual que el entrenamiento físico, crean una relación con el cuerpo y el cuerpo está conectado a las emociones. Utilizamos el movimiento para activar esas emociones y poderlas liberar. No importa qué religión tenga la persona, es algo que cualquiera puede hacer.

Z3D: ¿Qué papel juegan la sensibilidad humana y los ejercicios prácticos en el éxito del método?

MF: Para poder sanar tienes que hacerlo por medio del sentir. La sensibilidad te permite percibir, te permite sentir y de esa forma llevar tu atención a donde hay dolor para poderlo sentir y sanar. Los ejercicios mezclados con patrones de respiración activan emociones en el cuerpo y le permiten dar movimiento a esas emociones.

Z3D: ¿Cuáles crees que son los paradigmas más comunes que necesitan ser rotos para lograr la transformación emocional?

MF: La resiliencia. Valoramos mucho el ser fuertes y nunca rendirnos y justamente eso es algo muy del venezolano. La resiliencia no te permite rendirte al dolor, poderlo ver y sentir para sanarlo. Solo puedes sanar en rendición absoluta a lo que sientes. Otro paradigma es creer que siempre tienes que vibrar alto o ser positivo o que ser espiritual es ser un ser de luz maravilloso. Mi trabajo es devolvernos a la humanidad, recuperarla y abrazarla. El ser humano es luz y oscuridad, somos un todo y ahí está el amor.

Z3D: Tu próximo retiro en Brasil se centra en sanar el abandono paternal, ¿qué te motivó a abordar este tema en particular?

MF: Tenemos un retiro en Margarita en noviembre y este en Brasil es en octubre. El evento será sobre empoderamiento y lo que hoy no nos permite empoderarnos es la herida con papá. Es algo que personalmente viví y que todos los seres humanos sentimos porque en el fondo nos sentimos separados de la fuente, de Dios, y eso es algo que llevamos en nuestra alma que tenemos que sanar. Ese abandono nos hace buscar ese protector y proveedor en un gobierno, en un jefe, en una pareja, en un amigo.

Z3D: ¿Cómo has adaptado "Trascendencia Emocional" para que pueda aplicarse a personas de culturas y contextos diversos?

MF: Todos somos uno y todos somos una misma mente, todos tenemos las mismas emociones. Lo primero es romper el ego y la identidad que es lo falso. La cultura, religiones o fronteras solo son una división invisible que es falsa. No las han puesto para separar al ser humano de sí mismo. Cuando rompes esta identidad, vas más allá del ego y te das cuenta que todos sentimos lo mismo.

Z3D: ¿Cómo describirías el cambio más significativo que "Trascendencia Emocional" ha generado en las personas?

MF: Principalmente conocerse a sí mismos y adentrarse en sus emociones en rendición, ahí está el amor. Es algo que hoy el ser humano no se permite. Entre esos cambios, casos como una señora que sanó miomas en sus ovarios y otros casos donde personas han salido de la depresión y relaciones tóxicas para vivir en propósito.

Z3D: ¿Qué mensaje te gustaría que las personas se llevaran después de experimentar tu método y enseñanzas?

MF: Muchas veces estamos buscando respuestas o nuevas creencias más positivas. Pero mi trabajo es acompañarte a ti mismo, a lo que sea que haya ahí y que tú mismo puedas descubrirlo y abrazarlo. Mi trabajo es guiar al ser humano a ver la inmensidad en su interior y el don que tiene de sentir y sanarse a sí mismo. De esa forma no necesitan depender allá afuera de nadie y a muchos no les conviene que se sepa.

Por Wanda López Agostini

Fotos Cortesía

Coordenadas @sanacionmiguelholistico

