Amanda Dudamel: La clave es hacer proyectos con intención y propósito

Suscríbete a nuestros canales

Fue en el Miss Venezuela 2021 cuando el país entero conocía de la belleza física de Amanda Dudamel, y quedaba asombrado con su carisma, inteligencia y sencillez. La ganadora de esa edición, había demostrado que esa corona llevaba su nombre y que tenía todo lo necesario para representar a Venezuela en el Miss Universo.

Cuando resultó primera finalista en el certamen internacional, no quedaban dudas, comenzaba el camino (de éxitos) de la diseñadora de modas (y sueños) merideña.

Aunque las pasarelas no las ha cambiado, sí ha sabido combinarlas con otros amores: el que siente por el estado en el que nació, a través de Tributo, la casa de café que abrió junto a su prometido Daniel Roa y su amigo Edwin Acosta, y también para el que se formó, la pasión por la confección, materializada con su marca Dudamel.

Ahora con 25 años, es una muestra de constancia, de entrega y del espíritu valiente de los venezolanos. Su crecimiento ha sido visible y su forma amorosa de enfrentar los retos es una de las cualidades más notables para quienes han visto su ascenso a través de las pantallas.

Z3D: ¿Cómo nació Tributo, casa de café?

AD: Tributo es nuestra marca de café de especialidad. Es un cabecito merideño que nos llena de muchísimo orgullo. Finalmente pudimos abrir las puertas de nuestro primer espacio físico. No es que tengamos la intención de abrir muchos lugares, la verdad queremos terminar de consolidar este, pero también con la conciencia de que es nuestro primer negocio de atención al público y es un gran reto que nos llena de mucha emoción. Queremos que la gente venga al local y se lleve un poquito de esa calidez andina que tienes también cuando visitas estas tierras en Mérida, en Tovar, en donde nosotros tenemos las bases de la marca y que son también las bases de nuestras raíces. Hablo de nosotros como equipo, porque la marca la conformamos Daniel Roa, Edwin Acosta y yo. Estamos los tres dándole forma a un proyecto que está lleno de cultura, de arraigo, de mucho corazón y demasiado café.

Z3D: Siempre te has comunicado desde la importancia de los sueños, ¿qué significa este Tributo para ti?

AD: Tributo es un nombre con el que me identifico muchísimo, porque me gusta rendirle homenaje a las personas que hacen parte de mi vida, de mi trabajo y en este caso de mis proyectos. Tributo busca reflejar justamente el valor, tan inmenso, que hay detrás de la producción de café y en nuestro caso detrás de todo el proceso de beneficio. Vinimos con ese nombre después de un giro que le dimos juntos hace dos años y medio a la marca, porque la marca ya tiene nueve años en el mercado y antes tenía otro nombre, pero consideramos que era ideal que se llamara así. Nuestra visión como marca es rendirle homenaje al trabajo que hacemos dentro de la caficultura, pero también a las personas que nos acompañan, a nuestros aliados productores, a nuestros procesadores, a nuestras familias que nos han permitido honrar su legado a través de esta marca también a todos los apasionados por el café.

Z3D: ¿Cómo has usado tus conocimientos como diseñadora de modas para ir trazando tu camino?

AD: Siento que estoy en un momento de mi vida donde se van materializando proyectos que llevo trabajando por muchos años. Tributo, que tenemos ya casi tres años en la marca y un año trabajando en este proyecto de la Casa de Café, y ahora Dudamel, mi marca de ropa, con la que he soñado desde que decidí estudiar diseño. El diseño es para mí el hilo conductor de todo, aunado al querer resaltar mi historia dentro de los proyectos de una manera muy natural, porque la verdad es que al final le estamos simplemente contando o comunicando de una manera muy cálida y muy emotiva el trabajo que se hace. En Tributo, por ejemplo, con el procesamiento del café, en la casa del abuelo que está en Tovar (Mérida), queriendo traernos los elementos que nos han inspirado a un espacio físico ahora en Caracas, y con Dudamel, una marca que producimos completamente en Mérida, que hoy se produce en la casa donde empecé a estudiar diseño y que conecta de manera muy natural, muy espontánea, con nuestra historia y con el proceso que nos ha llevado a crear todos estos proyectos que son naturalmente muy venezolanos y demuestran con orgullo pues todos los retos que implica, pero también las oportunidades que tenemos al apostarle a construir sueños aquí en nuestro país.

Z3D: ¿Qué trae Dudamel?

AD: Es una marca preta porter de hombres y de mujeres y esta primera colección sienta las bases de lo que va a ser Dudamel, con una gama de categorías. Desde camisería, tops, t-shirts, pero también vamos a tener piezas muy versátiles en uso y que no se limitan solamente a un género. Es algo bien particular, pero cada vez que menciono que vamos a tener ropa para caballeros, la gente se alegra mucho porque siento que a nivel latinoamericano es algo que hace mucha falta y desde el inicio me gustó asumir el reto de diseñar para hombres también. En esta colección van a poder encontrar bastantes categorías, con una línea que va a ser inicialmente como la base de lo que va a ir mutando.

Z3D: Luego de tu paso por el Miss Venezuela, has ido creciendo y llenando todo de tu venezolanidad. ¿Cómo se siente ser imagen de importantes marcas?

AD: Ha sido un proceso que se dio muy naturalmente desde mi participación en el Miss Venezuela, pero cuando conecté con el propósito de participar en el certamen, entendí que para mí era una gran responsabilidad asumir ese título de representante de la mujer venezolana y lo abracé con tanta fuerza, que hoy es parte completamente de mí. Sé que este trabajo, que llevo de la mano de marcas nacionales e internacionales, es parte de mi propósito de vida. Como mujer venezolana debo dejar siempre la imagen de la venezolana muy bien parada en el exterior y cuando estoy acá, en el país, donde he decidido establecerme e ir construyendo mis proyectos, también represento al venezolano o a la venezolana que día a día sueña con ir entablando sus propios proyectos en la tierra que los vio crecer.

Z3D: Además de tu familia, tu prometido Daniel Roa ha sido fundamental en tu camino profesional. ¿Qué ha significado contar con su apoyo?

AD: Ha sido la base de todo. Dani y yo hacemos un muy buen equipo. No solamente porque nuestras carreras nos complementan muy bien, él estudió finanzas y toda esa parte analítica, estratégica y financiera de todos los proyectos, y yo en la parte creativa, con mi toque de diseño y de querer comunicar también muy bien todo lo que hacemos. A nivel personal siento que en los proyectos ejemplificamos lo que somos como pareja, un complemento perfecto de dos personas que se conocen, se respetan y que tienen el deseo de querer establecer sueños juntos. Hoy lo vemos a nivel profesional, empresarial, pero también los tenemos personalmente y como familia.

Z3D: ¿Cómo ha sido ir creciendo tan rápido, en estos años, y ante los ojos de cientos de seguidores?

AD: Todo ha requerido de mucha estrategia, de mucho estudio detrás, porque nunca tomo las decisiones a la ligera. Mi decisión de participar en el Miss Venezuela venía con la intención de mostrarle al país y al mundo cuáles eran los proyectos en los que estaba trabajando, mis ganas de contribuir con Venezuela. Desde ese momento en el que trabajaba con Made in Petare, llegué a Venezuela y pudimos trabajar mano a mano, yendo a las comunidades, conociendo a los niños y a las madres. Siento que la clave, no solamente en mi carrera, sino en cualquier ámbito y en cualquier etapa que uno va viviendo, es hacer proyectos con intención y propósito e ir adaptándote a la evolución que naturalmente vas teniendo. Porque empecé postulándome al Miss Venezuela y sentía que en ese momento era una niña, y ahora me veo comprometida, con ganas de ir formando mi familia, abriendo nuestros primeros negocios juntos, en pareja. La esencia sigue siendo la misma, el propósito sigue siendo el mismo, pero definitivamente vas creciendo y adaptándote al momento. Sin embargo, ese hilo conductor permanece, no debe cambiar, simplemente se adapta, y es lo que le da sentido a todo.

Por Wanda López Agostini

Fotos Cortesía

Coordenadas @amandadudamel

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube