Francia Trujillo: Mi pasión por el arte nace desde niña

El 15 de abril celebramos el Día Mundial del Arte en conmemoración del nacimiento de Leonardo da Vinci, uno de los mayores artistas de la historia. Este día enaltece la creatividad, el ingenio y la importancia de esta práctica en nuestras vidas. Francia Trujillo Pulido es una artista venezolana nacida en el estado Miranda que decidió apostar por su talento. Su madre fue una gran inspiración y gracias a su legado creó “Mundo French”, un universo de colores en donde crea figuras a partir del pabilo. Una labor maravillosa que da como resultado trabajos únicos y fuera de serie. Trujillo también ejecuta la percusión con el cajón peruano. Ha representado a nuestro país en diferentes eventos musicales y promueve encuentros artísticos a través de La Taberna Cultural.

Z3D: ¿De dónde nació tu pasión por el arte?

FT: Mi pasión por el arte nace desde niña, recuerdo que pasaba horas pintando y dibujando. Tenía mucha afinidad con el trabajo manual. De adulta dejé de dibujar, pero siempre estaba en la búsqueda del arte. Hasta que nació “Mundo French” dándole sentido a mi vida. Primero ensayando con algunas creaciones que no me llenaban, hasta que paso a paso todo fue agarrando forma entre pabilos, alambre, botones y colores.

Z3D: El “hecho a mano” es sinónimo de mucha dedicación. ¿Qué significado tiene para ti el poder crear piezas de tu propia inspiración? ¿Qué les dirías a quienes no consideran que tenga un valor especial?

FT: Crear piezas hechas a mano, le da un gran valor a las creaciones pues son horas de producción. Son piezas que no son creadas por máquinas, ni en cantidades industriales. Cuando se trabaja artesanalmente cada pieza queda distinta a otra, ninguna es igual y más sin son personalizadas, por ello son únicas.

Z3D: ¿Cómo empezaste a crear detalles únicos en pabilo?

FT: Todo comenzó en el año 2010 cuando mi madre falleció y me dejó una caja grande llena de pabilos de muchos colores y texturas. Ella era tejedora y comercializaba sus hermosas creaciones. En realidad, nunca aprendí a tejer como ella con agujas. Aunque muchas veces intentó enseñarme, pero no me llamaba la atención. Por esto, los esfuerzos eran fallidos. Pasó el tiempo y al limpiar el closet vi su caja junto a sus agujas. Se convirtió en uno de mis tesoros. De esa caja mágica nacieron Los Emositos, bolas de pabilos que obtuvieron forma y personalidad.

Z3D: ¿Qué piensas de los espacios para la movida cultural y artística en Venezuela? ¿Son suficientes? ¿Cómo se pueden promover más?

FT: Creo que deberían promocionarse más espacios gratuitos o a bajo costo para la movida artesanal y cultural en el país. Muchos artistas no contamos con grandes recursos económicos para pagar por espacios privados donde los costos de participación son realmente elevados. También creo que debería existir “La Casa del Artesano” y que allí se mostraran y comercializaran nuestras creaciones. Además de contar con material a precios accesibles.

Z3D: ¿Cuál es la fuente principal de inspiración para tus creaciones? ¿Cómo surge una nueva idea o diseño?

FT: Mi fuente principal para crear es conectar con el mundo natural, estar en constante gratitud, estar tranquila conmigo misma. La paz interior es muy importante, eso hace que surjan ideas, entusiasmo y constancia para seguir produciendo e innovando. Aunque es un trabajo que podemos realizar desde casa a horarios flexibles, la constancia es fundamental para nuestro desarrollo, incluyendo el artesanal.



Z3D: ¿Qué es lo que más disfrutas de ser artesana? ¿Qué te apasiona de tu trabajo?

FT: Lo que más disfruto de ser artesana es que me mantengo en constante movimiento, dando forma a cada detalle de mis personajes miniaturas y eso me apasiona. Jugar con ellos mientras los voy haciendo es algo que amo. Es lo que más disfruto en realidad, mantienen viva mi niña interna, mis ganas de crear y de disfrutar de otra pasión artística como lo es la fotografía.

Z3D: ¿Próximos proyectos que quisieras compartir?

FT: Actualmente estoy llevando a cabo un proyecto donde varios artistas y sus modalidades (como lo hecho a mano, la poesía, música, pintura, entre otros) llevamos nuestra propuesta a distintos bares, tascas y restaurantes de Caracas. Haciéndolo un movimiento itinerante, su nombre es: La Taberna Cultural @LaTabernaCultural

Z3D: ¿Algún mensaje en el marco del Día del Arte? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir sobre la importancia del arte, incluyendo la artesanía, en nuestras vidas?

FT: El arte nos hace percibir la vida de manera distinta, haciéndonos personas más vulnerables y sensibles ante ciertas circunstancias. Teniendo así más empatía en nuestro entorno. Además, el arte mantiene vigente nuestra cultura y tradiciones.

Z3D: ¿Qué consejos les darías a los jóvenes que quieren dedicarse a esta área?

FT: Les diría que lo hagan sin pensarlo, que crecerán mucho internamente. El arte es llenar el alma con magia reflejándose con nuestra visión y amor en cada pieza creada. Aunado a esto, desarrollarán un oficio que podrán realizar en cualquier parte del mundo sin depender de muchas herramientas. Solo de nuestras manos y creatividad. Eso en realidad no tiene precio.

Preguntas rápidas

Una película inolvidable: Voces Inocentes

Una canción: Karma Chameleon de Boy George

Un libro: La nave de los necios de Sebastián Brant

Un lugar: Choroní

Alguien que te inspire: Mi papá: Francisco Javier Trujillo

Por Karla Guzmán Guzmán

Fotos Cortesía

Coordenadas @MundoFrench

