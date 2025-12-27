¿Qué quieres atraer para el 2026?: Escoge el color de tu vestimenta para lograrlo

Suscríbete a nuestros canales

¿Te estás preparando para recibir el 2026? La vestimenta y el color son muy importantes cuando de celebraciones se trata, y la de Año Nuevo no es la excepción.

Si aun no tienes tu outfit para la última noche del año, toma en cuenta la elección de los colores, pues con ellos puedes atraer a tu vida cosas positivas o negativas. En tal sentido, apuesta por los tonos que los expertos recomiendan según lo que desees conseguir en el próximo 2026.

¿Qué color usar en tu vestimenta en fin de año?

Según los expertos, vestir con los colores ideales cambian la energía en Nochevieja y te prepara para atraer muchas cosas en el venidero año. Es decir, para esta celebración no solo basta con optar por los clásicos de esta temporada, como, transparencias, lentejuelas y el terciopelo, sino que las tonalidades a escoger también son claves.

Para este año, los colores deben mezclar intención y una conexión intensa con las tradiciones, por lo que se recomienda vestir de rojo, verde y dorado.

Desde la web de Vogue se especifican los colores y significados para recibir el Año Nuevo:

“- Rojo para alcanzar seguridad, amor, abundancia y fuerza.

- Mostaza para quien busca claridad, optimismo y energías positivas.

- Verde musgo para representar estabilidad y protección.

- Borgoña para evocar elegancia y riqueza.

- Metalizados para atraer éxito y prosperidad.

- Café para sentir calma y estabilidad emocional.

- Azul para promover la sabiduría y la armonía.

- Rosa delicado para el amor propio y la autoestima.

- Colores vivos para evocar optimismo.

La decisión no siempre es fácil, pero con esta guía te puede dar luces y quizás conseguir resolver lo más pronto posible la vestimenta. Cabe acotar que, el año 2026 es un año de fuego, por lo que debes evitar vestirte en tonalidades azules y negro.

