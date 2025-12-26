Dile adiós a las células muertas con este exfoliante casero a base de avena: así debes aplicarlo en la piel

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de células muertas es perjudicial para la piel, ya que, los poros se obstruyen y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar la aparición de acné.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica dermatológica internacional, la exfoliación promueve la renovación celular, suaviza y limpia la piel a profundidad.

Actualmente, son muchas las opciones de tratamientos comerciales y estéticos para remover las células muertas, pero también existen alternativas caseras, por ejemplo, el exfoliante de avena con chocolate, ambos ingredientes contienen propiedades vitamínicas que nutren la piel.

Así debes preparar el exfoliante natural

Ingredientes

50 gramos de cacao en polvo.

50 gramos de avena en hojuelas.

1 cucharada de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

Vierte el aceite de coco y el cacao en polvo en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el aloe vera y la avena, mezcla ambos ingredientes durante dos minutos. Vierte el exfoliante en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el exfoliante?

Lo más recomendable es que la persona aplique el exfoliante en la zona afectada y masajee suavemente durante dos minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

¿Cuántas veces a la semana debes exfoliar la piel?

Se sugiere que la persona exfolie la piel dos veces a la semana, con la finalidad de evitar la acumulación de células muertas.

En conclusión, si la persona desea lucir una piel sana debe implementar rutinas de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de productos químicamente invasivos.

