Crema hidratante rica en vitaminas para suavizar la piel: aprende a prepararla a base de zanahoria

Suscríbete a nuestros canales

Mantener la piel hidratada es fundamental para evitar la aparición de arrugas, las cuales también suelen hacerse presentes durante el proceso de envejecimiento y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos generan cambios drásticos en el órgano más grande del cuerpo.

En ese contexto, de acuerdo a la información reseñada por Bioderma, el exceso de rayos solares causa deshidratación de la piel, debido a que las capas se irritan.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para hidratar la piel, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la crema hidratante de zanahoria y aloe vera, ambos contienen vitaminas que nutren todas las capas del referido órgano.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar la mascarilla de zanahoria y aloe vera

Ingredientes

50 ml de jugo de zanahoria.

3 cucharadas de aloe vera.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte la miel y el jugo de zanahoria en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la miel y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla de zanahoria y aloe vera en la piel y deja actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, deberá retirarla con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que la persona puede aplicar la mascarilla las veces que sean necesarias hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el órgano más grande del cuerpo.

En definitiva, si la persona desea mantener su piel en buenas condiciones es indispensable que establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, sin necesidad de aplicar productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube