Trucos virales: tenlos en cuenta y mantén tu hogar siempre en perfectas condiciones

Suscríbete a nuestros canales

Muchos son los trucos que por años se han implementado en el hogar para mantener sus espacios limpios, en perfectas condiciones, en poco tiempo y sin mucho esfuerzo.

Estos han pasado de generación en generación y ahora gracias al uso de las redes sociales, algunos se han vuelto más comunes y hasta virales.

¿De cuáles se trata? Son muchos, y entre ellos destaca dejar los paños como nuevos, y para ello basta con hervirlos en una olla con agua, dos cucharadas de bicarbonato y una de jabón; tras quince minutos de cocción, las fibras recuperan su frescura, eliminando suciedad, bacterias y malos olores.

¿Qué trucos implementar para mantener limpio el hogar?

Según refiere la Inteligencia Artificial, un truco que todos deben considerar es el uso de productos naturales como el limón para desinfectar, dar brillo y eliminar malos olores. También se recomienda el uso del vinagre blanco para limpiar los cabezales de ducha, por ejemplo.

Cabe acotar que, la clave es la constancia y la organización, es decir, crear rutinas diarias que faciliten el orden y la limpieza de cada uno de los espacios.

Por otra parte, siempre se debe limpiar siempre de arriba hacia abajo, comenzando por las estanterías, lámparas y superficies altas para que la suciedad caiga al suelo. Limpiar manchas rebeldes y lavar durante la semana para evitar acumulaciones.

Pero, qué hacer con las manchas difíciles, problemas de humedad o cañerías tapadas. No te preocupes, ocúpate.

Freepik

Manos a la obra

1. Si el fregadero de la cocina está tapado, toma una botella de plástico vacía y llénala de agua, presiona rápidamente la apertura de la botella contra el desagüe y dale un apretón fuerte, el agua eliminará el bloqueo del desagüe.

2. Acaba con la suciedad y el mal olor de los trapeadores, para ello, mételo en una bolsa de plástico, agrega un poco de jabón lavaplatos, bicarbonato de sodio, sal y vinagre blanco, cierra la bolsa y deja actuar durante media hora. Transcurrido el tiempo, enjuaga con abundante agua limpia y verás con el trapeador queda en perfectas condiciones, libre de suciedad y mal olor.

3. Limpia las mallas de puertas y ventanas sin desmontarlas. Humedece un pañuelo facial en un cepillo de limpiar zapatos y frota las mallas, con ello ambas caras quedarán limpias.

4. En caso que la tetera haya desarrollado sarro en su interior, toma un puñado de azúcar y agrégalo dentro, agrega vinagre blanco y ponla a hervir, luego deja reposar durante 10 minutos y vacíala, verás como queda perfectamente limpia.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube