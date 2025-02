Horóscopo del 25 de febrero: Tienes que relajarte y buscar el equilibrio

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando. No son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

TAURO: La poderosa Luna está activa en el día de hoy y te está haciendo una cuadratura negativa que puede destrozar tu relación amorosa. Seguramente en los próximos días vivirás momentos muy difíciles y tendrás que afrontar la situación de la manera más honesta posible. No te justifiques y busca resolver de la forma menos traumática para todos. Hay que manejar muy bien esta crisis y controlarla lo más rápido posible.

GÉMINIS: Continúa la alerta máxima a nivel de salud, aparte de tener a Saturno pasando por tu signo astrológico, también en estos momentos tienes una cuadratura con el Sol, que te afecta negativamente y puedes perder el equilibrio a nivel físico. Hay que evitar cualquier situación que pueda poner en peligro tu vida. Ya tienes mucho tiempo en esta situación peligrosa y queda poco tiempo para que puedas ser liberado.

CÁNCER: Es importante utilizar la mejor herramienta que tiene el ser humano, que es la comunicación. Tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te brinda la oportunidad de poder llegar a un acuerdo en cualquier tipo de conflicto. Debes superar las crisis existenciales que puedan estar dentro de tu entorno familiar. Una vez solucionado este percance, se van abrir las puertas y estarás mejor anímicamente.

LEO: Te encuentras con los influjos negativos de la Luna. En esta oportunidad, la tienes en el signo opuesto y te altera todo el sistema nervioso. Quizás te sientas desvalorado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos. Te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

VIRGO: El planeta Marte se conjuga en una sola energía positiva a través de un sextil. Estás muy contento y feliz por los resultados obtenidos. Gracias a tus acciones precisas, los resultados son extraordinarios. Te felicitamos por los logros obtenidos. Debes seguir adelante y no descuidarte. Es importante mantener el enfoque en el logro. Estás viviendo muy buenos momentos llenos de gloria y felicidad.

LIBRA: No te puedes poner triste, tienes que calmarte y deja de estar deprimido. Estás pasando por un mal momento, pero debes estar consciente que no será así el resto de tu vida. Tienes que relajarte y buscar el equilibrio. El planeta Marte está en cuadratura y una vez más debes superar esta situación y avanzar para crecer y ser cada día más fuerte. Con esa actitud negativa no vas a llegar a ningún lado. Debes reaccionar y hacer los ajustes necesarios.

ESCORPIO: Tienes un trígono positivo con Mercurio. Se precipita una energía que tiene que ver con la comunicación y es muy importante ponerte de acuerdo contigo mismo para diseñar un nuevo plan de vida. Debes hacer ajustes para mejorar y así también tener unos mejores resultados. Todavía estás a tiempo. No puedes parar, debes continuar para sacar mejor provecho a las energías cósmicas.

SAGITARIO: Se activa un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a salir adelante con más fuerza. Esta poderosa influencia te ayuda a conectarte con tu poder interior y te impulsa a realizar grandes éxitos. Es un día muy especial que permite unos minutos para reflexionar y modificar algunos elementos negativos y así poder tener mejores resultados en el futuro cercano.

CAPRICORNIO: En esta ocasión tienes un sextil positivo con Saturno. Tienes la oportunidad de consolidar las acciones que has hecho en el pasado. Esto te permiten avanzar rápidamente en temas estructurales de tu vida. Es importante valorar lo que vives actualmente para también ajustar tu camino y buscar mejores resultados. Siempre es bueno investigar para lograr la excelencia y tener una vida más activa y placentera.

ACUARIO: El amor se manifiesta en tu vida a través de un sextil positivo con Venus. Es muy bueno compartir con tu pareja y disfrutar de alguna actividad donde puedan pasarla bien. El amor fluye entre ambos y seguramente estarán mejor cada día. Dios te bendice para que se consolide el amor y puedas experimentar momentos espectaculares e irrepetibles. No pierdas esta oportunidad de vivir en amor puro.

PISCIS: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo período. Estarás en poco tiempo en otro nivel, con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti de la flexibilidad. Suelta, perdona y avanza.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin