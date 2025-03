Horóscopo del 27 de marzo: Debes pisar tierra

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: El planeta Mercurio retrógrado te está brindando su protección para que puedas avanzar a mejor velocidad y puedas terminar el mes de la mejor manera. No podrás frenar tu impulso y seguirás teniendo gran éxito. La vida te sonríe y busca la manera de mantenerte en el camino correcto de la luz. Una vez más, saldrás adelante con una fuerza positiva. Busca la forma de seguir creciendo, dando pasos con firmeza.

TAURO: La mágica y maravillosa Luna te está apoyando con un fuerte sextil positivo. Todo empieza a ser más equilibrado para tu vida. Ahora se torna más emocional y menos racional, para abrir paso a un nuevo ser, más humanista y consciente de las diferentes situaciones que existen a tu alrededor. Es la hora de ejercer tu papel de líder y puedas imponerte frente a los demás, para lograr un mejor nivel de tu familia.

GÉMINIS: Existen en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

CÁNCER: En estos momentos deberías establecer un período de calma. Para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hiciste en el pasado reciente, para saber si en verdad, estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior y en tus procedimientos para evaluar y mejorar.

LEO: Hoy tienes mucha energía a través de un trígono con el Sol. Esta energía te permite regenerar todas tus células y volver a tener un equilibrio corporal. Es muy importante para ti mantener la salud física y así podrás avanzar en la vida. Busca activar tus fuerzas. Podrías iniciar una propuesta en el gimnasio o practicar alguno deporte de manera constante. También, aliméntate mejor y verás resultados inmediatos.

VIRGO: Estás viviendo una cuadratura negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones, ni tampoco para los juegos de azar. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo.

LIBRA: Te felicitamos por estar hoy con gran alegría y buen ánimo. El planeta Júpiter, te bendice y te da sus mejores energías con un trígono positivo. Estás bien emocionalmente y con un excelente estado de optimismo. Es cuestión de tiempo en que vuelvas a tener un éxito sostenido con fuerza que permanezca durante toda tu vida. Si deseas llegar a la cima, deberás mantener el enfoque y así lograr permanecer en la gloria.



ESCORPIO: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos el último ciclo. Hoy te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se van abrir nuevas puertas, para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarte para lograr resultados excelentes. Continúa creciendo y ofreciendo tu mejor energía para el futuro.

SAGITARIO: La poderosa Luna está activa en el día de hoy y te está haciendo una cuadratura negativa que puede destrozar tu relación amorosa. Seguramente en los próximos días vivirás momentos muy difíciles y tendrás que afrontar la situación de la manera más honesta posible. No te justifiques y busca resolver de la forma menos traumática para todos. Hay que manejar muy bien esta crisis y controlarla lo más rápido posible.

CAPRICORNIO: En este momento tienes una oposición negativa con Marte. El planeta de la acción no te está apoyando en estos momentos. Tienes que buscar las fallas para entonces rectificarlas y tener mejores resultados. No sigas perdiendo tiempo con actividades que no generan nada positivo a tu vida. Debes enfocarte mejor y estar más atento. Es importante para tu bienestar, que impidas el avance de esta energía tan negativa en tu vida.



ACUARIO: No entendemos por qué dudas tanto de tu cambio y de las transformaciones que estás haciendo en este momento. Urano te afecta con una cuadratura negativa y debes avanzar con fuerza para tener mejores resultados. Se te dio la oportunidad en el pasado de hacer estos cambios de manera más controlada. Ahora son más bruscos y difíciles de ejecutar. Pareciera que tú quieres seguir donde estás. Deberías ser flexible.

PISCIS: La Luna está activa hoy en tu signo astrológico y ahora eres el protagonista principal del zodiaco. Esta noche, es una de las mejores para conectarse con el Universos y sus poderosas energías. Deberías realizar una cena especial para disfrutar y dar gracias a Dios, por todo lo bueno. Sigue adelante, siempre en equilibrio y amor por tu ser, luego por los demás seres queridos.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin