Rosmeri Marval sorprende con cambio de look: “Me siento regia” y las redes estallan

La actriz venezolana Rosmeri Marval, recordada por su papel en la icónica serie Somos tú y yo, volvió a ser tendencia tras compartir en Instagram su radical cambio de look. Esta vez, la estrella se dejó ver con un tono rubio que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Primera vez que estoy tan 🐥 y me siento regia”, escribió Rosmeri en su post, acompañando el mensaje con un video que dejó a más de uno con la boca abierta. El nuevo estilo estuvo a cargo del reconocido colorista Manuel Liendo, quien ha trabajado con figuras como Anmarie Camacho y Aigil Gómez, y acumula más de 231 mil seguidores en Instagram.

Rosmery Marval ¿Rubia espectacular o cambio arriesgado?

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos fans celebraron el nuevo look con frases como “¡Arroz me le queda espectacular todo, pero el rubio aún más!”, otros no estuvieron tan convencidos: “Ese color no le favorece”, comentaron algunos usuarios.

Incluso Rosmeri compartió en TikTok la reacción de sus hijos al verla transformada, confesando entre risas que “no fue lo que esperaba”.

El toque de Manuel Liendo

El estilista detrás del cambio, Manuel Liendo, es conocido por sus trabajos con celebridades de la farándula venezolana. Su sello profesional se ha convertido en sinónimo de transformación audaz, y esta vez no fue la excepción.

