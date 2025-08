¡Frena la caída de tus senos! Deja ya estos hábitos perjudiciales: gánale la batalla al tiempo sin gastar un centavo

Suscríbete a nuestros canales

Los senos caídos se pueden presentar por muchas causas más allá de la edad, como el sedentarismo y la falta de actividad física. A esta caída se le llama ptosis mamaria o caída gradual, que no es más que proceso natural.

Esta caída del seno viene a causa de la pérdida progresiva de la elasticidad de las fibras de la piel. Pero no te dejes engañar pensando que solo llegará a causa de la edad. Existen malos hábitos que también son causantes de esta condición en los senos.

Cuando los senos se caen a temprana edad, suelen venir acompañados de poca autoestima, inseguridad, complejos o pudor. Y pueden aparecer, más allá de los malos hábitos, por culpa de la gravedad, lactancia, cambios constantes de peso, entre otros.

Foto: Freepik

Hábitos que harán caer tus senos

A continuación, te nombramos los malos hábitos más comunes que se cometen y que pueden acarrear problemas como la caída de los senos, entre otras situaciones, debido al deterioro de las estructuras que sostienen el pecho desde el interior.

Sujetador

Aunque no lo creas, muchas mujeres no sabes elegir su brasier adecuado. Elegir la talla incorrecta hará que su uso no aporte la firmeza que el seno necesita. Esto traerá como consecuencia un mal ajuste, lo que hará que el pecho pierda su firmeza.

Del mismo modo, si el sostén queda muy apretado, también evitará el flujo de sangre adecuado.

Fumar

Es sabido que la nicotina que contiene el cigarrillo es nociva para la salud, pero siempre pensamos en que puede ser causante del cáncer. Pero más allá de eso, esta nicotina también deteriora nuestra piel.

Fumar ejerce una función vasoconstrictora que impide el flujo sanguíneo, evitando así la correcta circulación de oxígeno que necesita la piel para nutrirse. Provocando también arrugas en la piel.

Postura

La forma en que nos paramos cuando nos mantenemos de pie indicará si tenemos la postura adecuada para evitar el dolor de espalda, y a su vez, dará una buena o mala estética de nuestra postura.

Una postura erguida da la imagen de unos pechos levantados, mientras que encorvarnos hará que los senos luzcan caídos.

Dietas

Las llamadas dietas milagrosas, o aquellas que prometen bajar muchos kilos en poco tiempo, son un arma de doble filo. No solo recuperarás el peso perdido rápidamente, sino que al mismo tiempo esta pérdida de peso repentina afectará la salud muscular y la piel de los senos.

Actividad

Tener poca actividad física o llevar una vida sedentaria incrementará el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. También, cuidar los músculos del pecho permitirá que se mantengan firmes y elásticos.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube