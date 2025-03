Horóscopo del 29 de marzo. Es importante mantener el enfoque

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Dios toca tu corazón y te brinda la oportunidad de sentir la felicidad en tu gloriosa vida. Estás bajo las influencias positivas de Júpiter a través de un sextil excelente. Ahora te sientes muy satisfecho por vivir momentos tan especiales durante toda tu vida y estás reconociendo lo benevolente que ha sido Dios con tu alma. Es el momento de soltar y disfrutar con la familia. Buscar la manera de construir espacios inolvidables.



TAURO: El planeta Marte se conjuga en una sola energía positiva a través de un sextil. Estás muy contento y feliz por los resultados obtenidos. Gracias a tus acciones precisas, los resultados son extraordinarios. Te felicitamos por los logros obtenidos. Debes seguir adelante y no descuidarte. Es importante mantener el enfoque en el logro. Estás viviendo muy buenos momentos, llenos de gloria y felicidad.

GÉMINIS: Hoy gozas de excelentes energías a nivel emocional. La gran Luna te está bendiciendo con un sextil positivo maravilloso. Todo se inicia con muy buen pie y estará todo el día mejor. Después de mucho tiempo, las cosas están marchando de la mejor manera. Todo tiene su proceso y su tiempo de ejecución. Ahora se inicia un nuevo camino más estable, donde estarás superior y con más paz en tu alma.

CÁNCER: Hoy no estás muy de ánimos. Estás buscando la manera de aislarte por un tiempo para buscar más paz en tu ser interior. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y la situación se puede complicar aún más. No quieres compartir con nadie de tu entorno y estás muy triste por los recuerdos del pasado y todo lo que implica el desapego. Hay que dejar atrás las situaciones negativas y avanzar sin carga emocional.

LEO: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantener la vida llena de alegría. En este mes tan especial busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y de cariño para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Sigue adelante y goza, para crear días especiales e inolvidables.

VIRGO: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que tu deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días, para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

LIBRA: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

ESCORPIO: Lilith hace una conjunción dentro de tu signo astrológico brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma, podrías evolucionar. Debes optimar tu estilo de vida, más sano para que puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados obscuros.

SAGITARIO: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre, debes conectarte con el agradecimiento a Dios, por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

CAPRICORNIO: Mercurio retrógrado te respalda gracias a un sextil positivo. Esta es una influencia muy buena para ti en estos momentos, y la buena comunicación es una herramienta que puedes utilizar para resolver tus situaciones. Funciona incluso con las personas que son tus enemigos para poder crecer y poder buscar ser parte de la solución, y no parte del problema. Debes aplicarla siempre, y cada día tendrás mejores resultados.



ACUARIO: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia toca a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías.



PISCIS: Hoy está Venus en tu signo astrológico. Excelente movimiento de Venus para abrirte los caminos del amor y la pasión en tu vida. Para disfrutar al máximo esta energía positiva espectacular que tienes y te va a permitir vivir momentos pletóricos con tu pareja. Espero lo aproveches al máximo y vivan momentos inolvidables.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin