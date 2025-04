Horóscopo del 9 de abril: No permitas que nada ni nadie te desenfoque

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En este instante cósmico existe una oposición con la Luna. Es muy probable, que te sientas mal o sencillamente no te sientas seguro de los cambios que estás realizando en tu vida. La situación se puede complicar un poco más. Estás pensando que las acciones que ejecutes no son las correctas. Lo importante es tomar decisiones y no quedar estático. Cualquier acción, sea buena o sea mala, es mejor que ninguna.

TAURO: Bendiciones para ti en este día hermoso, donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios, que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

GÉMINIS: Estás en un proceso de recuperación de energía para seguir adelante con fuerza en el camino de la luz. Debes aprovechar al máximo el sextil positivo con el Sol, que estás disfrutando. Estás con mucha energía vital y es el momento de avanzar para lograr tus metas con más facilidad. Será todo un mes lleno de fuerza positiva. La vida te ayuda a regenerar tus células y todo el Cosmos te bendice. Debes dar gracias al Universo.



CÁNCER: Se activa un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a salir adelante con más fuerza. Esta poderosa influencia te ayuda a conectarte con tu poder interior y te impulsa a realizar grandes éxitos. Es un día muy especial que permite unos minutos para reflexionar y modificar algunos elementos negativos y así, poder tener, mejores resultados en el futuro cercano.

LEO: Hoy tienes un trígono positivo con Quirón. Tu ser interno tiene mucho trabajo revisando todas las fallas que tienes como todo mortal. Lo importante es admitir algunas de esas fallas, para iniciar un proceso de sanación y lograr en poco tiempo mejores resultados en tu vida emocional y ser un mejor ser humano, más ético y con un alto nivel espiritual. La vida te apoya y quiere mejores momentos para ti.

VIRGO: Tiene una oposición con Saturno, deberías ir al médico para realizar chequeos generales en tu cuerpo. Tienes que estar más atento a tu salud. Es importante evitar acciones que pongan en peligro el cuerpo físico. Evitar cualquier situación de riesgo que se presente de cualquier manera, para evitar males mayores. Es tu responsabilidad, chequear y estar alerta para que no suceda nada. Nosotros cumplimos con alertarte.

LIBRA: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También te trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.



ESCORPIO: Estás viviendo momentos muy difíciles. Por primera vez en tu vida no sabes cuál camino tomar. Están abiertos varios caminos y cada día que pasa es más difícil la elección. Todo esto se produce por una oposición negativa con el planeta Urano, que hace que la confusión se mantenga y no se defina fácilmente con claridad tu norte. Lo importante es destacar que cualquier camino que tomes es muy bueno para ti y tu futuro.

SAGITARIO: Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Hay días malos, que se tienen que soportar. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

CAPRICORNIO: Se mantiene la energía y la vigilia gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios todo poderoso.

ACUARIO: Sabemos que estás muy agotado, pero el Sol y sus energías vienen a rescatarte para que puedas renovar tus energías. El astro Rey te bendice con un sextil positivo, buscando la manera que sigas adelante para tu bien y tu gloria. Es el momento de seguir y avanzar. No mirar atrás y no volver a pisar el camino que ya fue andado. Si lo haces, será cada día peor y peor, hasta complicar todo y llegar a un gran colapso de manera general.



PISCIS: Te encuentras con los influjos negativos de la Luna. En esta oportunidad, la tienes en el signo opuesto y te altera todo el sistema nervioso. Quizás te sientas despreciado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos, te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin