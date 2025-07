¿Durante la mañana o la tarde? La ciencia dirime el dilema sobre la mejor hora para hacer ejercicios

Suscríbete a nuestros canales

Realizar ejercicios bien sea en la mañana o en la tarde es crucial para mantener una buena salud física y mental. Incluso, la Clínica Mayo indica que hacer ejercicio es bueno, porque ayuda a prevenir el aumento excesivo de peso, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, mejora la fuerza muscular, aumenta la resistencia, ayuda a dormir mejor, levanta el ánimo y hasta mejorar la vida sexual.

¿Cuáles son los beneficios de los ejercicios?

Además de los antes señalados, MedlinePlus indica que realizar alguna actividad física de manera regular ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre, reduce el dolor causado por afecciones crónicas como la artritis, reduce la presión arterial, mejora la salud mental, reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer, fortalece el sistema inmunológico, reduce el riesgo de caídas, y aumenta las posibilidades de vivir más tiempo.

Todos estos beneficios se pueden aprovechar mucho mejor si los ejercicios se realizan con periodicidad y se es disciplinado con la rutina.

¿Cuándo ejercitarse?

Según la ciencia, puede haber momentos más propicios para hacer ejercicio y ayudar a alcanzar metas específicas de condición física. Tanto los ejercicios matutinos, vespertino y nocturnos tienen beneficios, pues el mejor momento para ejercitarse depende principalmente de los objetivos de cada persona.

Ejercitarse en las mañanas a la misma hora todos los días promueve la pérdida de peso, mientras que, entrenar por la tarde puede ayudar a reducir la presión arterial, controlar la diabetes, alcanzar el máximo rendimiento y mejorar la calidad de sueño.

No obstante, Women’sHealth apunta que los beneficios de entrenar por la mañana están bien documentados. “Por ejemplo, la exposición al sol por la mañana mejora la calidad del sueño, según un estudio de 2024 publicado en el 'Journal of Health Psychology'. Y caminar temprano, en lugar de por la tarde, puede mejorar la regulación de la presión arterial, la sensibilidad a la insulina y la salud metabólica general, según un estudio de 2023 publicado en el Journal of Physiology”.

Por otra parte, realizar ejercicios en la mañana permite empezar el día más tranquilo, desayunar con tiempo, pasar un día con más concentración y energía, y hasta tener más tiempo libre después del trabajo.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube