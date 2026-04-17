Digitel otorga becas a estudiantes de la Universidad Monteávila

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Digitel continúa fortaleciendo su compromiso con la educación en Venezuela a través de Conexión Social Digitel, su área de responsabilidad social. Es así como la compañía suma a la Universidad Monteávila a las alianzas que mantiene con otras reconocidas universidades a nivel nacional, como la Unimet y la Ucab, al otorgar becas, por primera vez, a 17 estudiantes umaístas, brindándoles un impulso significativo en su desarrollo académico.

La UMA se encuentra en pleno proceso de expansión y modernización, impulsando nuevas carreras vinculadas con la mecatrónica, las telecomunicaciones, la informática y el análisis de datos, áreas fundamentales para el avance tecnológico nacional. Sin embargo, el alcance de las becas otorgadas por Digitel es transversal, extendiéndose también a estudiantes de otras disciplinas esenciales para el progreso del país. Esta visión integral responde a la convicción de que la construcción de un país sostenible requiere el desarrollo de talentos diversos que aporten desde distintos campos profesionales.

Esta alianza se integra al trabajo que Conexión Social Digitel ha desarrollado durante años junto a instituciones como la Universidad Metropolitana y la Universidad Católica Andrés Bello, donde la entrega sostenida de becas ha permitido que cientos de jóvenes continúen sus estudios en áreas estratégicas para el país.

“Nuestro compromiso es seguir creando oportunidades que preparen a los jóvenes para el mañana. Cada beca, cada alianza y cada esfuerzo que hacemos desde Digitel acerca a Venezuela a un futuro más conectado, más innovador y con más posibilidades para todos.” Destacó Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel.

La colaboración entre Digitel y la Monteávila refleja una visión compartida: confiar en el potencial del talento venezolano y acompañar su crecimiento. Es así como Digitel se convierte, a través de la educación, en el habilitador tecnológico y social que permite un impacto real en las comunidades.

Nota de prensa

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